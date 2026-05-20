Live TV

UE a ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la importurile din SUA. Mesajul Ursulei von der Leyen

Data publicării:
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Termenul limită impus de Trump

Uniunea Europeană a ajuns, miercuri, la un acord provizoriu privind legislația care va elimina taxele vamale aplicate unor produse importate din Statele Unite, un pas esențial pentru punerea în aplicare a acordului comercial convenit cu Washingtonul în luna iulie a anului trecut. Măsura ar putea contribui la evitarea unor tarife mai mari pe care SUA amenință să le impună produselor europene, relatează TVP World

Acordul comercial a fost negociat în iulie 2025, la complexul de golf Turnberry din Scoția, deținut de președintele american Donald Trump. Potrivit înțelegerii, Uniunea Europeană s-a angajat să elimine taxele vamale pentru o serie de bunuri industriale americane și să ofere acces preferențial pentru produse agricole și pescărești din SUA. În schimb, Statele Unite vor aplica taxe de 15% pentru majoritatea produselor exportate de UE.

La aproape zece luni de la stabilirea acestui cadru, Parlamentul European și Consiliul UE, instituția care reprezintă guvernele statelor membre, au convenit asupra textului legislativ necesar. Decizia deschide calea pentru intrarea în vigoare a reducerilor de taxe, dar include și mecanisme de protecție în cazul în care administrația Trump nu își respectă angajamentele.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Salut acordul dintre Parlamentul European și Consiliu privind reducerea tarifelor pentru exporturile industriale americane către UE. Astfel, Uniunea Europeană își va respecta în curând partea din declarația comună UE-SUA, așa cum am promis”, a transmis aceasta.

Von der Leyen a adăugat că un comerț transatlantic „stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos” este în interesul ambelor părți.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Termenul limită impus de Trump

Donald Trump a avertizat că va introduce tarife mult mai ridicate pentru produsele europene, inclusiv pentru automobile, dacă Uniunea Europeană nu își îndeplinește angajamentele până la 4 iulie 2026. Anterior, liderul de la Casa Albă amenințase că va majora taxele pentru mașinile importate din UE de la 15% la 25%.

Eurodeputata croată Zeljana Zovko, principalul negociator al Grupului Partidului Popular European pentru acest dosar, a declarat că acordul va oferi un cadru mai stabil pentru relațiile comerciale dintre UE și SUA, lăsând în același timp loc pentru discuții suplimentare privind aspectele nerezolvate, în special în sectoarele oțelului și aluminiului.

Procesul legislativ a fost întârziat de două ori, pe fondul unor noi amenințări tarifare lansate de Donald Trump și al deciziei Curții Supreme a SUA de a anula o parte dintre tarifele globale impuse anterior de administrația americană.

Votul final în Parlamentul European este așteptat la jumătatea lunii iunie, ceea ce ar permite Uniunii Europene să respecte termenul-limită impus de Washington.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
3
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
4
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
5
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
daniel baluta 1
Parcul Donald Trump din Sectorul 4 s-ar putea numi „Maia Sandu”, după ce primarul a propus cetățenilor ca ei să hotărască numele
Vicepreşedintele american, JD Vance.
JD Vance promite că America nu va intra într-un „război fără sfârșit” cu Iranul. „Ne ocupăm de treabă, apoi plecăm acasă”
Donald Trump
Haosul din Iran l-ar putea provoca pe Donald Trump să atace Cuba. „Nu va fi Golful Porcilor 2.0”
Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis
Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Conflictul între Pentagon şi Anthropic continuă. Administraţia Trump invocă riscuri pentru armata SUA
Recomandările redacţiei
ilustrație drone război
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit...
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan invită parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au...
vladimir putin la birou
„Oamenii s-au săturat de acest război fără sfârșit”. Nemulțumirea...
Ultimele știri
CM 2026: Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola
Pasajul Basarab intră în reparații începând de luna viitoare. Ce lucrări vor trebui făcute
Primăria Sectorului 3, amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei din cauza problemelor grave în gestionarea gunoiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Thomas Neubert a adus în România un echipament revoluţionar inventat de NASA: „L-au folosit şi au intrat în...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce pensie primește Jean Paler în 2026, la 73 de ani: „E greu să fii pensionar în România”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...