UE a ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la importurile din SUA. Mesajul Ursulei von der Leyen

Uniunea Europeană a ajuns, miercuri, la un acord provizoriu privind legislația care va elimina taxele vamale aplicate unor produse importate din Statele Unite, un pas esențial pentru punerea în aplicare a acordului comercial convenit cu Washingtonul în luna iulie a anului trecut. Măsura ar putea contribui la evitarea unor tarife mai mari pe care SUA amenință să le impună produselor europene, relatează TVP World.

Acordul comercial a fost negociat în iulie 2025, la complexul de golf Turnberry din Scoția, deținut de președintele american Donald Trump. Potrivit înțelegerii, Uniunea Europeană s-a angajat să elimine taxele vamale pentru o serie de bunuri industriale americane și să ofere acces preferențial pentru produse agricole și pescărești din SUA. În schimb, Statele Unite vor aplica taxe de 15% pentru majoritatea produselor exportate de UE.

La aproape zece luni de la stabilirea acestui cadru, Parlamentul European și Consiliul UE, instituția care reprezintă guvernele statelor membre, au convenit asupra textului legislativ necesar. Decizia deschide calea pentru intrarea în vigoare a reducerilor de taxe, dar include și mecanisme de protecție în cazul în care administrația Trump nu își respectă angajamentele.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Salut acordul dintre Parlamentul European și Consiliu privind reducerea tarifelor pentru exporturile industriale americane către UE. Astfel, Uniunea Europeană își va respecta în curând partea din declarația comună UE-SUA, așa cum am promis”, a transmis aceasta.

Von der Leyen a adăugat că un comerț transatlantic „stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos” este în interesul ambelor părți.

Termenul limită impus de Trump

Donald Trump a avertizat că va introduce tarife mult mai ridicate pentru produsele europene, inclusiv pentru automobile, dacă Uniunea Europeană nu își îndeplinește angajamentele până la 4 iulie 2026. Anterior, liderul de la Casa Albă amenințase că va majora taxele pentru mașinile importate din UE de la 15% la 25%.

Eurodeputata croată Zeljana Zovko, principalul negociator al Grupului Partidului Popular European pentru acest dosar, a declarat că acordul va oferi un cadru mai stabil pentru relațiile comerciale dintre UE și SUA, lăsând în același timp loc pentru discuții suplimentare privind aspectele nerezolvate, în special în sectoarele oțelului și aluminiului.

Procesul legislativ a fost întârziat de două ori, pe fondul unor noi amenințări tarifare lansate de Donald Trump și al deciziei Curții Supreme a SUA de a anula o parte dintre tarifele globale impuse anterior de administrația americană.

Votul final în Parlamentul European este așteptat la jumătatea lunii iunie, ceea ce ar permite Uniunii Europene să respecte termenul-limită impus de Washington.

