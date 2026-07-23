Live TV

UE a aprobat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile, navele „flotei din umbră” și exporturile de petrol

Data publicării:
sanctiuni rusia pachet sanctiuni ue
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ursula von der Leyen: „Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista sancţiunilor” Grecia a obținut o derogare privind transportul de GNL

Ambasadorii permanenţi pe lângă UE ai statelor membre au ajuns joi la un acord politic cu privire la cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după mai multe săptămâni de negocieri, au anunţat diplomaţi europeni.

Potrivit diplomaţilor citați de Reuters și AFP, pachetul include îngheţarea timp de 12 luni a plafonului preţului petrolului exportat din Rusia, la 44 de dolari/baril, precum şi o derogare de un an, reexaminată anual, care permite transferul de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti către ţări terţe, scrie Agerpres.

„Statele membre au arătat solidaritate cu Grecia şi este de aşteptat ca Grecia să procedeze la fel cu alţii în viitor”, a declarat un diplomat european citat de Reuters.

Lucrările tehnice privind pachetul de sancţiuni urmează să fie finalizate, iar procedura scrisă de adoptare va fi lansată joi după-amiază.

Ursula von der Leyen: „Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista sancţiunilor”

Într-o postare pe X, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a „salutat acordul asupra celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei” şi a mulţumit preşedinţiei irlandeze în exerciţiu a Consiliului UE pentru „facilitarea acestui acord”.

„Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista noastră de interzicere a tranzacţiilor. De asemenea, firme de criptomonede şi platforme de tranzacţii petroliere”, a scris aceasta.

„Îngheţăm ajustarea plafonului preţului petrolului timp de un an, astfel încât maşina de război rusească să nu beneficieze de şocurile pieţei”, a adăugat von der Leyen.

„Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota din umbră a Rusiei. Şi am făcut un pas important spre interzicerea oficială a intrării combatanţilor ruşi în UE”, a mai declarat şefa Comisiei Europene.

Grecia a obținut o derogare privind transportul de GNL

Noul pachet de sancţiuni a fost modificat faţă de propunerea iniţială a Comisiei Europene pentru a răspunde obiecţiilor Greciei privind transportul gazelor naturale lichefiate.

Atena a insistat ca Uniunea Europeană să permită companiilor sale să continue transportul GNL rusesc atunci când acesta este destinat unor clienţi din afara blocului comunitar.

Compromisul prevede că transferurile de GNL către ţări terţe vor fi permise, prin derogare, în cazul contractelor încheiate înainte de 24 februarie 2022, iar această derogare va fi reexaminată anual.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Zohran Mamdani
4
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Digi Sport
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A monitoring instrument seen on the gas distribution pipeline in Beregdaroc
Era post-Orban expune liniile roșii ale țărilor UE. Grecia ține în șah pachetul energetic anti-Rusia pentru propriile interese
Avion
UE le recomandă companiilor aeriene să evite să survoleze Iordania. Planurile de zbor, date peste cap
carburanti
Eurostat: România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți din UE. Cu cât au crescut prețurile
Sonde petroliere la apus
România, fără cea mai importantă sursă de petrol. Expert: Rute alternative pentru țițeiul din Kazahstan nu sunt
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
De ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în Europa. Ce arată un raport ONU privind subvențiile agricole ale UE
Recomandările redacţiei
nava care arde in marea neagra
Unul dintre marinarii răniți pe nava lovită de drone în Marea Neagră...
Spitalul Marie Curie
Alexandru Nazare: Am avizat memorandumul pentru deblocarea a 22 de...
prahova
Dezastrul lăsat în urmă de furtuni: doi oameni răniți la Târgu Jiu...
Proteste Kiev
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe...
Ultimele știri
Topul pe regiuni al despăgubirilor plătite anul trecut pentru fenomene meteo extreme
Un jandarm român, trimis în misiune pe Coasta de Azur. Va patrula alături de forțele franceze în sezonul estival
Comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele cinci luni din 2026. Ce segmente au susținut avansul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Ce premiu au primit Gavi și Fabian Ruiz după ce au câștigat Cupa Mondială cu Spania. Au plecat acasă cu 150...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează...
Adevărul
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în...
Playtech
Facultatea unde concurența a ajuns la 21 de candidați pe un loc. Specializările care atrag cei mai mulți...
Digi FM
Influenceriță româncă, condamnată după ce a furat o brățară de 36.500 de euro de la Louis Vuitton. A fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
De ce și-a schimbat Ucraina șeful armatei în plin război. Lecția pe care România nu vrea să o învețe
Newsweek
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, a avut un accident cu rulota în drum spre un festival. „Am...