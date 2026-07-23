UE a aprobat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile, navele „flotei din umbră” și exporturile de petrol

Ambasadorii permanenţi pe lângă UE ai statelor membre au ajuns joi la un acord politic cu privire la cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după mai multe săptămâni de negocieri, au anunţat diplomaţi europeni.

Potrivit diplomaţilor citați de Reuters și AFP, pachetul include îngheţarea timp de 12 luni a plafonului preţului petrolului exportat din Rusia, la 44 de dolari/baril, precum şi o derogare de un an, reexaminată anual, care permite transferul de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti către ţări terţe, scrie Agerpres.

„Statele membre au arătat solidaritate cu Grecia şi este de aşteptat ca Grecia să procedeze la fel cu alţii în viitor”, a declarat un diplomat european citat de Reuters.

Lucrările tehnice privind pachetul de sancţiuni urmează să fie finalizate, iar procedura scrisă de adoptare va fi lansată joi după-amiază.

Ursula von der Leyen: „Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista sancţiunilor”

Într-o postare pe X, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a „salutat acordul asupra celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei” şi a mulţumit preşedinţiei irlandeze în exerciţiu a Consiliului UE pentru „facilitarea acestui acord”.

„Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista noastră de interzicere a tranzacţiilor. De asemenea, firme de criptomonede şi platforme de tranzacţii petroliere”, a scris aceasta.

„Îngheţăm ajustarea plafonului preţului petrolului timp de un an, astfel încât maşina de război rusească să nu beneficieze de şocurile pieţei”, a adăugat von der Leyen.

„Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota din umbră a Rusiei. Şi am făcut un pas important spre interzicerea oficială a intrării combatanţilor ruşi în UE”, a mai declarat şefa Comisiei Europene.

Grecia a obținut o derogare privind transportul de GNL

Noul pachet de sancţiuni a fost modificat faţă de propunerea iniţială a Comisiei Europene pentru a răspunde obiecţiilor Greciei privind transportul gazelor naturale lichefiate.

Atena a insistat ca Uniunea Europeană să permită companiilor sale să continue transportul GNL rusesc atunci când acesta este destinat unor clienţi din afara blocului comunitar.

Compromisul prevede că transferurile de GNL către ţări terţe vor fi permise, prin derogare, în cazul contractelor încheiate înainte de 24 februarie 2022, iar această derogare va fi reexaminată anual.

Editor : Ana Petrescu