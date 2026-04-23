UE a aprobat oficial împrumutul pentru Ucraina și noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Reacția lui Zelenski: „O zi importantă”

Uniunea Europeană a aprobat joi în mod oficial un împrumut promis de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat președinția cipriotă a blocului pe platforma de socializare X, relatează Reuters.

„Strategia UE pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina se bazează pe doi piloni: consolidarea Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Astăzi am înregistrat progrese în ambele direcții”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o postare separată pe X.

Ambasadorii UE aprobaseră deja împrumutul și pachetul de sancțiuni miercuri, după ce Ungaria și-a ridicat dreptul de veto, deschizând calea pentru aprobarea oficială.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vestea, susținând că „este important faptul că Ucraina beneficiază de acest nivel de siguranță financiară – după mai bine de patru ani de război pe scară largă”.

„Astăzi este o zi importantă pentru apărarea noastră și pentru relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Împrumutul european de sprijin pentru Ucraina a fost deblocat – 90 de miliarde de euro pe o perioadă de doi ani. Acest pachet va consolida armata noastră, va spori reziliența Ucrainei și ne va permite să ne îndeplinim obligațiile sociale față de cetățenii ucraineni, așa cum sunt prevăzute de lege. Este important faptul că Ucraina beneficiază de acest nivel de siguranță financiară – după mai bine de patru ani de război pe scară largă.

Depunem eforturi pentru ca prima tranșă din acest pachet de sprijin să fie disponibilă încă din lunile mai-iunie. Fondurile din pachetul european vor fi alocate, printre alte priorități, producției de armament, achiziționării de arme necesare de la parteneri – pe care încă nu le producem în Ucraina – precum și pregătirii sectorului nostru energetic și a infrastructurii critice pentru iarna viitoare.

În cadrul întâlnirilor din Cipru, vom discuta, de asemenea, cu partenerii noștri despre intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei în legătură cu acest război. Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni a fost deblocat și trebuie urmat de alte măsuri. De asemenea, vom continua să explorăm un nou format de cooperare cu partenerii noștri – «Drone Deals» – care și-a dovedit deja eficacitatea în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului. Credem că numai prin eforturi comune putem dobândi o putere cu adevărat semnificativă – iar Europa merită o astfel de putere. Glorie Ucrainei!”, a scris liderul de la Kiev pe X.

