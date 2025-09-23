Live TV

UE a semnat un acord de liber schimb cu Indonezia, după războiul tarifar început de Donald Trump

Data publicării:
port jakarta indonezia
Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană şi Indonezia au încheiat marţi un acord de liber schimb conform căruia 80% din produsele indoneziene importate în UE vor fi scutite de taxe vamale, iar exportatorii europeni vor economisi anual circa 600 de milioane de euro, transmite AFP, preluat de Agerpres. 

Acordul semnat în Bali de comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, şi ministrul indonezian al economiei, Airalngga Hartarto, va facilita comerţul între Uniune şi cea mai mare economie din sud-estul Asiei. Intrarea în vigoare ar putea avea loc în 2027, după ratificarea de către parlamentele tuturor celor 27 de state membre ale UE. 

Este „un mesaj puternic către lume conform căruia suntem uniţi în angajamentul în favoarea unui comerţ internaţional deschis, bazat pe reguli şi reciproc avantajos”, a declarat Sefcovic, în contextul introducerii de taxe vamale de către SUA în relaţiile cu multe ţări.  

AFP observă dealtfel că negocierile pentru acordul UE-Indonezia s-au accelerat tocmai din cauza deciziilor recente ale preşedintelui american Donald Trump. Indoneziei i se aplică acum în Statele Unite taxe vamale de 19%, ceea ce a determinat Jakarta să facă eforturi pentru accesul preferenţial pe piaţa unică europeană, în timp ce Bruxellesul încearcă să îşi diversifice parteneriatele comerciale. 

Semnarea acordului „s-a finalizat din cauza războiului vamal al lui Donald Trump. Indonezia trebuie să caute o piaţă alternativă în Europa, iar Europa (...) are nevoie de o piaţă pe care să pătrundă”, a comentat Yudhistira Adhinegara, directorul executiv al Centrului de Studii Economice şi Juridice de la Jakarta.  

Tratativele fuseseră îngreunate de reticenţa europenilor faţă de mărfurile indoneziene a căror producţie implică defrişări. Uniunea Europeană a amânat până la sfârşitul anului intrarea în vigoare a unei legislaţii care interzice importurile de produse care contribuie la despăduriri; în cauză este producţia de ulei de palmier a Indoneziei. Fără a da detalii, Airlangga a afirmat că Sefcovic a promis un „tratament special” pentru Indonezia în privinţa politicii forestiere. 

Principalele mărfuri indoneziene de export avantajate de scutirea de taxe vamale sunt încălţămintea, textilele, produsele piscicole şi uleiul de palmier, a arătat ministrul Airlangga. 

UE este al cincilea partener comercial al Indoneziei; în 2024, volumul schimburilor bilaterale a fost de 25,6 miliarde de euro. Indonezia este o piaţă cu populaţie de 280 de milioane. 

Acordul va permite şi investiţii în Indonezia, în special în domenii strategice cum ar fi vehiculele electrice, electronica şi industria farmaceutică. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
caseta audio banda magnetica
4
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului de Aur
Digi Sport
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului de Aur
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Andrius-Kubilius
România și alte șase țări UE participă la dezbaterea privind „zidul...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Liderii Coaliției discută acum cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni...
fugarul emil ganj
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia: „Poţi...
Ultimele știri
Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81%
Mașinile de marfă și de gunoi ar putea avea acces restricționat în București. Care este propunerea PMB
Mihai Fifor reia atacurile PSD la adresa Dianei Buzoianu: „Preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Y2QzNmEyMDk0OWYwYTRiMGRhMGFmNDM5YTk2.thumb
Avertisment îngrijorător de la vârful Comisiei Europene: „Ambiţiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu contăm pe alții”
ursula von der leyen
Ursula von der Leyen, apel la liderii UE după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Să aprobe rapid sancţiunile
Poland closes border
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime
roxana manzatu
Europa investește în locuri de muncă de calitate pentru a combate sărăcia și instabilitatea economică
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Scorpion și tot ce era superficial dispare, iar ce contează iese la iveală. Patru zodii vor fi...
Cancan
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
'Dacă soţia moare înaintea mea, moştenesc averea socrilor?'. Răspunsul oferit de avocaţi la întrebarea ciudată
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Salma Hayek, emoționată la majoratul fetei sale: "O forță de neoprit, o inimă bună, fiica mea de vis"...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Alexandra Grant și Keanu Reeves s-au căsătorit în secret?! Ce spune agentul actorului despre speculațiile...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026