UE a semnat un acord de liber schimb cu Indonezia, după războiul tarifar început de Donald Trump

Uniunea Europeană şi Indonezia au încheiat marţi un acord de liber schimb conform căruia 80% din produsele indoneziene importate în UE vor fi scutite de taxe vamale, iar exportatorii europeni vor economisi anual circa 600 de milioane de euro, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Acordul semnat în Bali de comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, şi ministrul indonezian al economiei, Airalngga Hartarto, va facilita comerţul între Uniune şi cea mai mare economie din sud-estul Asiei. Intrarea în vigoare ar putea avea loc în 2027, după ratificarea de către parlamentele tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Este „un mesaj puternic către lume conform căruia suntem uniţi în angajamentul în favoarea unui comerţ internaţional deschis, bazat pe reguli şi reciproc avantajos”, a declarat Sefcovic, în contextul introducerii de taxe vamale de către SUA în relaţiile cu multe ţări.

AFP observă dealtfel că negocierile pentru acordul UE-Indonezia s-au accelerat tocmai din cauza deciziilor recente ale preşedintelui american Donald Trump. Indoneziei i se aplică acum în Statele Unite taxe vamale de 19%, ceea ce a determinat Jakarta să facă eforturi pentru accesul preferenţial pe piaţa unică europeană, în timp ce Bruxellesul încearcă să îşi diversifice parteneriatele comerciale.

Semnarea acordului „s-a finalizat din cauza războiului vamal al lui Donald Trump. Indonezia trebuie să caute o piaţă alternativă în Europa, iar Europa (...) are nevoie de o piaţă pe care să pătrundă”, a comentat Yudhistira Adhinegara, directorul executiv al Centrului de Studii Economice şi Juridice de la Jakarta.

Tratativele fuseseră îngreunate de reticenţa europenilor faţă de mărfurile indoneziene a căror producţie implică defrişări. Uniunea Europeană a amânat până la sfârşitul anului intrarea în vigoare a unei legislaţii care interzice importurile de produse care contribuie la despăduriri; în cauză este producţia de ulei de palmier a Indoneziei. Fără a da detalii, Airlangga a afirmat că Sefcovic a promis un „tratament special” pentru Indonezia în privinţa politicii forestiere.

Principalele mărfuri indoneziene de export avantajate de scutirea de taxe vamale sunt încălţămintea, textilele, produsele piscicole şi uleiul de palmier, a arătat ministrul Airlangga.

UE este al cincilea partener comercial al Indoneziei; în 2024, volumul schimburilor bilaterale a fost de 25,6 miliarde de euro. Indonezia este o piaţă cu populaţie de 280 de milioane.

Acordul va permite şi investiţii în Indonezia, în special în domenii strategice cum ar fi vehiculele electrice, electronica şi industria farmaceutică.

