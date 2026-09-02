UE accelerează planurile de desființare și reorganizare a serviciului diplomatic. Ce schimbări sunt pregătite la Bruxelles

Comisia Europeană elaborează planuri de reorganizare a serviciului diplomatic al UE și de integrare a unor părți ale acestuia în cadrul executivului Uniunii, ca răspuns la solicitările Franței și Germaniei privind o reformă radicală a mecanismului de politică externă al Bruxelles-ului până la sfârșitul anului, scrie Financial Times.

Înaltele oficialități au început să analizeze care dintre funcțiile Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) ar putea fi preluate de departamentele existente ale Comisiei, potrivit unor surse informate cu privire la acest proces, ceea ce ar însemna o inversare parțială a uneia dintre cele mai importante reforme instituționale ale UE din ultimele două decenii.

SEAE, condus de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a ajuns în vizorul capitalelor care consideră că acesta se confruntă cu dificultăți în coordonarea unor răspunsuri eficiente la crize, inclusiv războaiele din Ucraina și Iran, politica externă agresivă a lui Donald Trump și utilizarea tot mai frecventă a coerciției economice ca instrument de politică externă.

Bruxelles vrea eliminarea suprapunerilor

Planurile, la care participă funcționari din cadrul Secretariatului General al Comisiei și al diviziilor sale juridice și bugetare, vizează eliminarea suprapunerilor și o mai bună aliniere a activității diplomatice a UE cu competențele Comisiei în domeniul comerțului, al ajutorului, al reglementării digitale și al tehnologiei.

De asemenea, acestea sunt menite să genereze economii, în contextul în care capitalele naționale fac presiuni asupra Bruxelles-ului să-și strângă cureaua în cadrul negocierilor privind următorul buget multianual al blocului.

Inițiativa nu ar integra în totalitate SEAE în cadrul Comisiei sub forma unei direcții gigantice de politică externă, au afirmat sursele, ci ar repartiza funcțiile sale actuale între diferite departamente pentru a spori eficiența.

Susținătorii susțin că integrarea unei părți semnificative din SEAE, al cărui buget anual se ridică la 1 miliard de euro, în cadrul Comisiei ar spori coerența politicii externe a UE, ar reduce suprapunerile și ar diminua cheltuielile cu politica externă, în contextul în care capitalele naționale fac presiuni pentru reducerea următorului buget comun al blocului comunitar.

Diplomații UE afirmă că, în mod ideal, cadrul general pentru orice transfer de competențe ar putea fi convenit în decembrie, ca parte a unui acord privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034.

Planurile se află într-un stadiu incipient și ar putea suferi încă modificări, au avertizat sursele. Se preconizează că acestea vor fi dezvoltate în continuare înaintea summitului liderilor UE de luna viitoare, pe care Parisul și Berlinul — cele două mari economii ale blocului și cele mai importante puteri diplomatice — doresc să îl utilizeze pentru a discuta idei de reformă.

Franța și Germania cer un rol mai important pentru Kallas

Franța și Germania au propus ca Kallas să aibă un rol personal mai important în cadrul oricărei structuri reformate, cu o supraveghere sporită asupra portofoliului extins al Comisiei în domeniul relațiilor externe.

O versiune redusă a SEAE ar rămâne în afara Comisiei și ar supraveghea domenii precum misiunile UE de menținere a păcii și instruirea militară, au afirmat sursele citate.

„Au loc în prezent reflecții și discuții cu privire la modul în care se poate reforma și consolida acțiunea externă a UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

„Având în vedere contextul geopolitic, este clar că trebuie să ne modernizăm și să ne adaptăm în mod continuu pentru a ne asigura că instrumentele, structurile și procesele noastre decizionale pot continua să genereze acțiuni eficiente. Comisia este pregătită să contribuie la această discuție”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Un oficial al UE a declarat că Kallas „va discuta cu miniștrii de externe despre modalitățile de a spori eficiența acțiunii externe a UE”, adăugând: „Orice decizie privind viitorul SEAE poate fi luată numai cu aprobarea statelor membre.”

Kallas nu a făcut comentarii publice cu privire la posibile schimbări ale serviciului, ca răspuns la dezbaterea mai amplă privind viitorul acestuia.

Inițiativa franco-germană a luat avânt pe parcursul verii. Un document confidențial francez a prezentat inițial opțiuni pentru reorganizarea politicii externe a UE, urmat de o declarație comună în luna iulie, care solicita o dezbatere mai amplă la nivelul UE.

În această săptămână, un document franco-german a mers mai departe, solicitând „integrarea în mare măsură a serviciilor SEAE în structurile Comisiei”.

Editor : Ana Petrescu