UE accelerează ruperea de China. Firmele europene, împinse să își caute alți furnizori

un container albastru cu steagul UE si un container rosu cu steagul chinei, ridicate de o macara
Acordul UE China avea ca scop garantarea pentru întreprinderi a unui cadru stabil pentru comerţ şi investiţii pe pieţele europeană şi chineză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia Images

Comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, a cerut vineri, 22 mai, companiilor europene să își diversifice de urgență lanțurile de aprovizionare, astfel încât să nu mai fie nevoite să se bazeze pe o singură țară pentru resurse, potrivit Agerpres, care citează Bloomberg. Comisia Europeană urmează să discute și modalități de reducere a dependențelor considerate riscante față de Beijing.

Apelul transmis dinspre Bruxelles către firmele europene a fost de modernizare a planurilor de afaceri, astfel încât companiile să integreze și riscurile de pe lanțurile de aprovizionare, având în vedere situația geopolitică.

„Prea puţine firme din Europa integrează riscurile geopolitice şi riscurile de pe lanţurile de aprovizionare în planificarea lor. Facem un apel către firme să îşi modernizeze planurile de afaceri", a declarat Stephane Sejourne după o reuniune a miniştrilor comerţului din UE.

Presiunile făcute asupra statelor membre vizează diversificarea liniilor de aprovizionare, în special în ceea ce priveşte materialele critice. Economia europeană rămâne vulnerabilă în fața dependenței de China, care a folosit în unele cazuri exporturile ca instrument de presiune în dispute politice.

Totodată, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru Bloomberg News că, în zilele următoare, executivul comunitar va discuta modalităţi de reducere a dependenţelor considerate riscante față de Beijing.

„Este clar că rezilienţa şi securitatea au un anumit preţ, dar în contextul geopolitic actual, este important să ne asigurăm că avem această rezilienţă, că avem diversificare, deoarece vedem cum un alt tip de vulnerabilităţi şi dependenţe sunt exploatate", a declarat Dombrovskis.

În decembrie 2025, în prima sa doctrină de securitate economică, Comisia Europeană a transmis companiilor că ar trebui să ia în calcul o „primă de securitate” pentru a reduce vulnerabilitățile și a întări reziliența Europei. Totuși, oficialii și reprezentanții industriei spun că firmele ignoră în mare parte apelurile Bruxelles-ului, încercând să echilibreze nevoia de competitivitate cu obiectivele de profit pe termen scurt.

Un exemplu este lobby-ul făcut de producătorii auto europeni pe lângă Comisia Europeană pentru suspendarea temporară a sancțiunilor impuse companiei chineze Yangzhou Yangjie Electronic Technology, un important furnizor de semiconductori. Firma a fost inclusă în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE, care vizează entități cu sediul în China acuzate că au furnizat Rusiei produse cu dublă utilizare sau armament.

Compania a fost sancționată în aprilie, după ce mai multe transporturi cu tehnologiile sale ar fi ajuns în Rusia, iar componentele sale au fost identificate în drone folosite împotriva Ucrainei.

Potrivit Bloomberg, producătorii auto europeni au cerut amânarea interdicției, invocând lipsa timpului pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare și riscul epuizării stocurilor în câteva săptămâni.

În acest context, Comisia Europeană ar putea propune ridicarea temporară a sancțiunilor, pentru câteva luni, astfel încât industria să aibă timp să identifice furnizori alternativi.

