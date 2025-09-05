UE amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive”, în plin conflict comercial cu SUA

Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online. Gigantul american are 60 de zile să prezinte un plan de conformare, altfel Bruxelles-ul a avertizat că ar putea fi obligat să vândă părți din afacere, potrivit Financial Times.

Comisia, principalul organism de aplicare a regulilor antitrust al UE, a ordonat gigantului tehnologic american să înceteze aceste practici de favorizare a propriilor servicii și să introducă măsuri pentru limitarea poziției sale dominante în sectorul tehnologiilor publicitare.

Amenda este una dintre cele mai mari aplicate vreodată companiei Google. În 2018, aceasta fusese sancționată cu 4,12 miliarde de euro pentru utilizarea sistemului său de operare Android în scopul de a elimina concurența.

Google are acum la dispoziție 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să se conformeze. În caz contrar, Bruxelles-ul a avertizat că presupusele încălcări ar putea fi rezolvate doar prin obligarea companiei să vândă părți din afacere.

„Google trebuie acum să vină cu un remediu serios pentru a rezolva conflictele de interese, iar dacă nu o va face, nu vom ezita să impunem sancțiuni ferme”, a declarat șefa politicii de concurență din UE, Teresa Ribera.

Compania a anunțat că va face apel împotriva deciziei. Lee-Anne Mulholland, directorul global pentru afaceri de reglementare al Google, a calificat amenda drept „nejustificată” și a afirmat că „impune schimbări care vor afecta mii de companii europene, făcând mai dificilă obținerea de venituri”.

Google a prezentat amenda și ca pe un exemplu al aplicării disproporționate a legislației europene asupra companiilor americane, reluând plângerile exprimate și de alte firme de tehnologie din SUA, precum Meta.

Anunțul Comisiei fusese inițial programat pentru luni, dar a fost anulat în ultimul moment de comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic, potrivit unor persoane familiarizate cu procesul.

Bruxelles și Washington încă pun la punct detaliile acordului comercial convenit la sfârșitul lui iulie. Trump a amenințat recent și cu tarife vamale de retorsiune împotriva țărilor ale căror taxe sau legi vizează companiile americane de tehnologie.

Miercuri, Sefcovic a refuzat să comenteze procedurile confidențiale, dar a spus că „susține pe deplin” investigația împotriva Google condusă de Ribera și că „au fost în contact regulat în ultimele zile”.

Amenda de vineri are legătură cu o anchetă începută în 2021, când Comisia și-a exprimat îngrijorarea că Google îngreunează concurența pe piața publicității online.

În 2023, Bruxelles-ul a acuzat oficial Google de abuz de poziție dominantă în sectorul tehnologiilor publicitare, avertizând că presupusele încălcări ar putea fi rezolvate doar prin obligarea gigantului american să vândă o parte din afacere.

La începutul acestei săptămâni, Google a evitat și în SUA o decizie judecătorească ce ar fi impus divizarea companiei, după ce anul trecut se stabilise că a creat un monopol ilegal.

Departamentul de Justiție al SUA argumentase că Google ar trebui obligat să vândă browserul Chrome și, dacă este necesar, sistemul de operare Android.

Un judecător federal a considerat însă că aceste sancțiuni sunt prea dure și a decis, în schimb, ca firma să împărtășească mai multe date și să i se interzică semnarea de contracte exclusive de distribuție.

Potrivit unor surse apropiate cazului, a existat coordonare între Comisia Europeană și Departamentul de Justiție al SUA.

