Uniunea Europeană ar putea lua decizii majore în ceea ce privește relația cu Ungaria, în contextul anchetelor de presă care au scos la iveală apropierea dintre liderii de la Budapesta și Moscova. Indiferent de rezultatul alegerilor de duminică, Bruxelles-ul trebuie să își regândească strategia față de statele care acționează împotriva intereselor europene, a declarat europarlamentarul Siegfrid Mureșan, la emisiunea „Pașaport Diplomatic” de la Digi24.

„Va trebui să stăm departe de acest virus pro-rus”

Siegfrid Mureșan a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze mecanismele de decizie și să limiteze influențele care pot bloca funcționarea comunității.

„Va trebui să stăm departe de acest virus pro-rus și va trebui să vedem cum ne organizăm și noi la nivelul Uniunii Europene, pentru a putea lua decizii mai rapid”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a subliniat dificultățile generate de actualul sistem decizional din UE, bazat pe unanimitate, mai ales în contextul în care Uniunea are 27 de state membre.

„UE a fost lansată ca o Uniune formată din șase state. E ușor să te înțelegi unanim în șase. Suntem astăzi 27 de state membre. Decizii cu unanimitate în 27 sunt foarte greu de luat. Dacă întrebăm 27 de persoane dacă doresc ceai sau cafea, sigur nu toți vor dori același lucru”, a explicat Mureșan.

Acesta consideră că principiul unanimității ar trebui păstrat doar pentru deciziile esențiale, însă în activitatea curentă a Uniunii ar fi necesară extinderea votului cu majoritate calificată.

„Un stat nu trebuie să îi țină pe toți pe loc”

Mureșan a susținut că statele membre nu ar trebui să poată bloca deciziile comune atunci când aleg să nu participe la anumite inițiative.

„Cred că e firesc ca decizii esențiale în Uniunea Europeană să fie luate într-adevăr cu unanimitatea statelor membre. (...)Trebuie să avem o extindere a principiului luării deciziilor cu majoritate calificată. Iar dacă un stat dorește să rămână pe loc, e liber să rămână pe loc, dar să nu ne țină pe toți pe loc, să nu ne poată ține pe noi captivi”, a spus el.

În opinia sa, dacă Ungaria va continua pe actuala direcție politică, riscă să se izoleze în cadrul Uniunii.

„Predicția mea este că, dacă Ungaria va decide să rămână pe loc, Viktor Orban va rămâne singur pe loc în viitor. Nu va reuși să ne țină pe toți pe loc. Ne vom reorganiza”, a conchis europarlamentarul.

Editor : Ș.A.