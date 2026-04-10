Exclusiv UE analizează relația cu Ungaria, după dezvăluirile privind legăturile cu Rusia. Siegfrid Mureșan: „Să stăm departe de acest virus”

Europarlamentarul Siegfrid Mureșan, la emisiunea „Pașaport Diplomatic" de la Digi24.
Uniunea Europeană ar putea lua decizii majore în ceea ce privește relația cu Ungaria, în contextul anchetelor de presă care au scos la iveală apropierea dintre liderii de la Budapesta și Moscova. Indiferent de rezultatul alegerilor de duminică, Bruxelles-ul trebuie să își regândească strategia față de statele care acționează împotriva intereselor europene, a declarat europarlamentarul Siegfrid Mureșan, la emisiunea „Pașaport Diplomatic” de la Digi24.

Siegfrid Mureșan a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze mecanismele de decizie și să limiteze influențele care pot bloca funcționarea comunității.

„Va trebui să stăm departe de acest virus pro-rus și va trebui să vedem cum ne organizăm și noi la nivelul Uniunii Europene, pentru a putea lua decizii mai rapid”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a subliniat dificultățile generate de actualul sistem decizional din UE, bazat pe unanimitate, mai ales în contextul în care Uniunea are 27 de state membre.

„UE a fost lansată ca o Uniune formată din șase state. E ușor să te înțelegi unanim în șase. Suntem astăzi 27 de state membre. Decizii cu unanimitate în 27 sunt foarte greu de luat. Dacă întrebăm 27 de persoane dacă doresc ceai sau cafea, sigur nu toți vor dori același lucru”, a explicat Mureșan.

Acesta consideră că principiul unanimității ar trebui păstrat doar pentru deciziile esențiale, însă în activitatea curentă a Uniunii ar fi necesară extinderea votului cu majoritate calificată.

Mureșan a susținut că statele membre nu ar trebui să poată bloca deciziile comune atunci când aleg să nu participe la anumite inițiative.

„Cred că e firesc ca decizii esențiale în Uniunea Europeană să fie luate într-adevăr cu unanimitatea statelor membre. (...)Trebuie să avem o extindere a principiului luării deciziilor cu majoritate calificată. Iar dacă un stat dorește să rămână pe loc, e liber să rămână pe loc, dar să nu ne țină pe toți pe loc, să nu ne poată ține pe noi captivi”, a spus el.

În opinia sa, dacă Ungaria va continua pe actuala direcție politică, riscă să se izoleze în cadrul Uniunii.

„Predicția mea este că, dacă Ungaria va decide să rămână pe loc, Viktor Orban va rămâne singur pe loc în viitor. Nu va reuși să ne țină pe toți pe loc. Ne vom reorganiza”, a conchis europarlamentarul.

Citește și: Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va fi siguranța cetățeanului, în primul rând securitatea alimentară

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela Uniunea Europeană, dacă Viktor Orban va câștiga alegerile din Ungaria
volodimir zelensky la birou
Zelenski: Vladimir Putin suferă pierderi enorme și încearcă să găsească o cale de ieșire care să pară o victorie
Kirilo Budanov
Kirilo Budanov: Ucraina se apropie de un acord cu Vladimir Putin
orban si magyar
Cel mai recent sondaj de opinie pentru alegerile din Ungaria e în trendul ultimelor șapte. Care este diferența între Orban și Magyar
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va fi siguranța cetățeanului, în primul rând securitatea alimentară
