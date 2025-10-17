Live TV

UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump

Președintele rus, Vladimir Putin. Sursa: Profimedia Images
Guvernul Ungariei a declarat că nu îl va aresta pe Putin

Uniunea Europeană a salutat propunerea de întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la instaurarea păcii în Ucraina, a declarat vineri un purtător de cuvânt al UE în cadrul unei conferințe de presă. Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este supus unei înghețări a activelor, nu și unei interdicții de călătorie, referindu-se la știrile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta. Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a furnizat o dată la care aceasta ar avea loc, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat separat vineri că convorbirea telefonică dintre Trump și Putin arată că președintele rus reacționează la presiunile pentru negocieri serioase de pace.

„Presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru negocieri serioase de pace trebuie intensificată de urgență”, a declarat purtătorul de cuvânt german. „El reacționează la presiune... convorbirea telefonică de ieri a arătat, de asemenea, că aceasta este și o consecință a deciziilor bazate pe anunțurile făcute de partea americană.”

Președintele rus Vladimir Putin a purtat vineri o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta despre viitorul summit cu Donald Trump, a anunțat Kremlinul.

Kremlinul a declarat că Putin l-a informat pe Orban despre conversația sa cu Trump, iar Orban a spus că Ungaria este pregătită să asigure condițiile necesare pentru organizarea summitului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de Stat american, Marco Rubio, vor trebui să se sune reciproc și să stabilească o întâlnire pentru a rezolva multe probleme înainte de summit.

„Există multe întrebări, trebuie stabilite echipele de negociere și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face în etape, dar, desigur, voința președinților există”, a declarat Peskov vineri. „Summitul ar putea avea loc într-adevăr în două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu trebuie amânat.”

Guvernul Ungariei a declarat că nu îl va aresta pe Putin

Guvernul Ungariei a declarat clar că nu îl va aresta pe Vladimir Putin, care este dat în urmărire de Curtea Penală Internațională, dacă acesta va sosi la Budapesta pentru negocierile de pace.

Vineri, în cadrul unui interviu acordat radioului de stat, premierul ungar Viktor Orbán a salutat faptul că țara sa va găzdui întâlnirea.

„Budapesta este, în esență, singurul loc din Europa în care o astfel de întâlnire ar putea avea loc în prezent, în primul rând pentru că Ungaria este aproape singura țară pro-pace.”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a încetinit în mod constant sancțiunile UE împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina, caracterizând opoziția sa ca gesturi de pace. De asemenea, el l-a primit pe liderul israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta în aprilie, în ciuda mandatului CPI pentru presupuse crime de război în Gaza.

Guvernul german a reamintit că Ungaria este obligată să îl aresteze pe Putin, deoarece rămâne semnatară a CPI, dar puțini se așteaptă ca Budapesta să acorde atenție acestui lucru.

Un diplomat senior al UE a declarat: „Dacă Ungaria nu face acest lucru, nu este de ajutor. În același timp, din păcate, nimeni nu va fi surprins dacă ungurii nu îl arestează pe Putin. Toată lumea se așteaptă la asta.”

Putin a fost adăugat pe lista sancțiunilor UE în februarie 2022, la scurt timp după invazia din Ucraina, dar a fost supus doar înghețării activelor, nu și interdicției de călătorie.

La momentul respectiv, oficialii au acordat această excepție neobișnuită având în vedere posibilitatea unor negocieri pentru încheierea războiului. Apoi, în martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin pentru răpirea copiilor ucraineni. Toți semnatarii CPI sunt obligați să îl aresteze pe președintele rus dacă acesta ajunge pe teritoriul lor. Ungaria a indicat anterior că va refuza și a declarat că intenționează să părăsească curtea.

 

 

 

