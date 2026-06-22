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UE anunță noi finanțări pentru Republica Moldova după summitul cu Maia Sandu: „Viitorul vostru este în Uniunea noastră”

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Maia Sandu
Maia Sandu, Foto Profimedia
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Uniunea Europeană a anunțat luni, la summitul bilateral cu Republica Moldova desfășurat la Bruxelles, noi finanțări de peste 260 de milioane de euro pentru infrastructură, securitate și combaterea amenințărilor hibride, informează News.ro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au reafirmat sprijinul pentru aderarea Chișinăului și au transmis că „viitorul Moldovei este în UE”.

Liderii s-au concentrat asupra următoarelor etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova şi asupra aprofundării integrării graduale a ţării în Uniunea Europeană, evaluând totodată stadiul implementării Planului de Creştere pentru Moldova.

Reuniunea „a reprezentat o ocazie esenţială de a sublinia importanţa strategică a viitorului Moldovei în cadrul UE şi de a consolida parteneriatul dintre UE şi Moldova”, a transmis conducerea de la Bruxelles.

În cadrul summitului, liderii au adoptat o declaraţie comună care reflectă „profunzimea parteneriatului UE-Moldova şi beneficiile concrete pe care acesta le aduce cetăţenilor”, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

„Chiar săptămâna trecută, am deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, o etapă istorică în parcursul vostru european. Astăzi, UE şi Moldova fac împreună un nou pas înainte. Moldova şi-a exprimat clar opţiunea, la fiecare scrutin, unul după altul, prin punerea în aplicare a unor reforme de amploare şi în ciuda presiunilor constante din partea Rusiei. Viitorul vostru se află în Uniunea noastră”, a transmis Ursula von der Leyen, într-un mesaj postat pe X.

„Summitul de astăzi a reprezentat un moment de recunoaştere a progreselor impresionante pe care le-a înregistrat Moldova în avansarea rapidă pe calea sa către UE, mulţumită eforturilor poporului moldovean, precum şi curajului şi leadershipului dumneavoastră, stimată doamnă preşedinte Maia Sandu. Vă încurajăm să menţineţi ritmul susţinut al reformelor şi să continuaţi să aduceţi beneficii concrete cetăţenilor Moldovei. Vă vom sprijini la fiecare pas. Viitorul Moldovei este în UE”, a subliniat, la rândul său, Antonio Costa.

Cei trei lideri au susţinut, la finalul reuniunii, o conferinţă de presă comună.

Potrivit NewsMaker, au fost anunţate noi investiţii pentru Republica Moldova: 232,7 milioane de euro pentru reabilitarea drumului Porumbrei–Comrat, 11 milioane de euro pentru creşterea capacităţii ţării de a face faţă atacurilor hibride şi 17 milioane de euro pentru infrastructura de frontieră.

Liderii au discutat şi despre provocările regionale generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, reafirmând angajamentul de a consolida rezilienţa, securitatea şi instituţiile democratice ale Republicii Moldova.

Summitul a evidenţiat şi progresele Republicii Moldova în integrarea graduală în UE, prin participarea la Zona Unică de Plăţi în Euro (SEPA), la iniţiativa „Roam Like at Home” şi la programul Europa Creativă.

Comisia Europeană a anunţat şi intenţia de a extinde, din 2027, accesul tinerilor din Republica Moldova la permisul de călătorie cu trenul DiscoverEU, precum şi sprijinul pentru asocierea deplină a Republicii Moldova la viitorul program Erasmus+.

Uniunea Europeană a subliniat că va continua să sprijine Republica Moldova în combaterea acţiunilor de destabilizare, menţionând că, săptămâna trecută, a impus măsuri restrictive împotriva a şase persoane responsabile de astfel de acţiuni.

În cadrul summitului, Ursula von der Leyen a anunţat că Republica Moldova a realizat 93% din reformele asumate în cadrul Planului de Creştere, iar UE a deblocat deja 504 milioane de euro pentru această ţară. Alte 503 milioane de euro vor fi transferate după finalizarea reformelor restante până la sfârşitul anului.

„Dorim să extindem programul DiscoverEU la Moldova în 2027, astfel încât tinerii moldoveni să poată călători prin Europa, să întâlnească alţi europeni şi să se simtă parte a viitorului nostru comun. De asemenea, depunem eforturi pentru ca Moldova să participe pe deplin la programul Erasmus+ încă din 2028”, a declarat Ursula von der Leyen.

În declaraţia comună adoptată la Bruxelles, liderii europeni au cerut Federaţiei Ruse să îşi respecte angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 şi să retragă trupele şi muniţiile din regiunea transnistreană.

„Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Moldovei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional. Îndemnăm Federaţia Rusă să-şi îndeplinească angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 de a-şi retrage toate trupele şi muniţia din regiunea transnistreană a Moldovei”, se arată în declaraţia comună.

La finalul reuniunii, Uniunea Europeană a anunţat că va accelera şi aprofunda cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin organizarea periodică a summiturilor bilaterale.

Primul Summit UE – Republica Moldova a avut loc în iulie 2025.

Republica Moldova este ţară candidată la aderarea la UE din iunie 2022, iar pe 15 iunie 2026, Uniunea Europeană a deschis oficial primul cluster de negociere din cadrul procesului de aderare.

Progresele constante ale Republicii Moldova în implementarea reformelor au permis deja accesarea a aproximativ 504 milioane de euro din Planul de Creştere, cel mai mare pachet de sprijin financiar oferit vreodată de UE Republicii Moldova, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027.

Editor : Ș.A.

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