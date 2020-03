UE anunță suspendarea regulilor privind disciplina bugetară în contextul pandemiei. Guvernele pot cheltui cât au nevoie

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri seara suspendarea regulilor privind disciplina bugetară în UE, o măsură inedită care va permite statelor membre să cheltuiască oricât va fi necesar pentru a lupta împotriva consecinţelor economice ale pandemiei de coronavirus, transmite AFP.



"Am promis că vom face totul pentru a sprijini companiile europene în perioada crizei. Am făcut acest lucru. Ieri am pus în practică cele mai flexibile reguli privind ajutoarele de stat pentru a ajuta companiile. Astăzi am declanşat o clauză pentru a relaxa regulile bugetare. Aceasta înseamnă că guvernele naţionale vor putea să injecteze în economie atât cât va fi nevoie", a declarat Ursula von der Leyen într-unn mesaj video publicat pe contul său de Twitter, scrie Agerpres.



Miniştrii de Finanţe din cele 27 de state membre UE trebuie să valideze această suspendare cu prilejul unei videoconferinţe care va fi organizată săptămâna următoare.



Concret, această clauză permite o derogare temporară de la Pactul de stabilitate şi creştere, care stabileşte regulile bugetare pentru statele care au adoptat moneda unică. Printre obligaţiile pe care statele membre nu vor mai trebui să le respecte se numără şi prevederea care cere ca deficitul public să rămână sub pragul de 3% din Produsul Intern Brut (PIB).



Bruxelles-ul a promis încă de săptămâna trecută o "flexibilitate maximă" în aplicarea prevederilor Pactului de stabilitate, în ideea de a da o gură de oxigen Italiei, ţară cu o situaţie financiară slăbită, însă aceasta a fost considerată insuficientă în faţa consecinţelor economice dezastruoase ale pandemiei de coronavirus.

Redactare G.M.