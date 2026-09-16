UE aprobă trimiterea de munți de deșeuri în Turcia, în ciuda temerilor legate de mediu

Uniunea Europeană va continua să exporte anual sute de mii de tone de deșeuri din plastic către Turcia, în ciuda dovezilor privind daunele aduse mediului care ar putea încălca normele UE, scrie Politico.

Decizia înseamnă că cea mai importantă piață a UE pentru deșeuri — Turcia primește mai mult de o treime din deșeurile din plastic exportate de UE — va rămâne deschisă pentru afaceri.

O evaluare a Comisiei, obținută de POLITICO, a prezentat o listă lungă de preocupări legate de modul în care Turcia tratează deșeurile din UE, evidențiind lumea adesea opacă și greu de monitorizat a comerțului internațional cu deșeuri.

Printre preocupările sale se numărau informațiile „limitate” privind modul în care sunt gestionate deșeurile din plastic, incertitudinea cu privire la modul în care regulamentul UE este pus în aplicare și respectat, precum și contribuția limitată a părților interesate la modul de implementare a politicii.

Comisia a intervievat mai mulți actori implicați, care au estimat că doar aproximativ 10% dintre deșeurile de plastic sunt reciclate în Turcia, în timp ce majoritatea ajung încă la gropile de gunoi, sunt gestionate necorespunzător sau se scurg în mediu — aspecte citate ca posibile motive pentru suspendarea exporturilor în temeiul articolului 45 din Regulamentul UE privind transferul deșeurilor.

Cu toate acestea, executivul UE a concluzionat că transferurile de deșeuri ar trebui să poată continua.

Cel mai mare importator de deșeuri europene

Evaluarea s-a concentrat asupra Turciei, deoarece aceasta este, de departe, cel mai mare importator de deșeuri europene. Anul trecut, Turcia a importat 510.000 de tone de deșeuri de plastic din UE, echivalentul a aproximativ 25 de miliarde de sticle de băuturi răcoritoare de 500 ml. Aceasta a reprezentat 70% din deșeurile de plastic exportate către țările OCDE și 36% din totalul deșeurilor de plastic exportate.

În conformitate cu Regulamentul UE privind transportul de deșeuri — care restricționează exporturile anumitor tipuri de deșeuri din UE către țări terțe pentru a reduce poluarea — Comisia a fost obligată să evalueze până la 21 mai anul acesta dacă țările OCDE care importă cantități mari de deșeuri din plastic nu provoacă daune majore mediului sau sănătății în țara respectivă.

În ciuda semnalării unor „probleme grave” legate de deșeurile din plastic interne și importate în evaluarea sa întârziată, datată 1 septembrie, Comisia a stabilit că exporturile pot continua. Aceasta a constatat că Turcia și-a consolidat cadrul juridic privind gestionarea deșeurilor de plastic, care „se aliniază în mare măsură” la normele internaționale și ale UE, și a îmbunătățit aplicarea legislației sale de mediu.

„O discrepanță îngrijorătoare”

Raportul evidențiază o „discrepanță îngrijorătoare” între concluziile Comisiei și interpretarea sa a regulamentului, a declarat Lauren Weir, activistă principală la Agenția de Investigații de Mediu (EIA) și la alianța Rethink Plastic. „Procedura de salvgardare prevăzută de regulament prevede în mod specific luarea de măsuri în cazul în care lipsesc dovezi suficiente privind gestionarea ecologică”, a spus ea, adăugând că EIA urmărește această chestiune împreună cu Comisia.

Dr. Sedat Gündoğdu, cercetător în domeniul mediului la Universitatea Cukurova și șef al Grupului de Cercetare privind Microplasticele din Turcia, a afirmat că legislația UE „impune în mod explicit luarea de măsuri” în cazurile în care nu există dovezi suficiente privind gestionarea ecologică.

„Evaluarea Comisiei susține că nu există nicio problemă, în ciuda dovezilor copleșitoare. UE ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru poluarea pe care a generat-o și să suspende transporturile de deșeuri către Turcia, în loc să legitimeze această poluare”, a spus el.

Raportul evidențiază „atât progresele înregistrate, cât și lacunele care trebuie încă remediate pentru a sprijini gestionarea ecologică a deșeurilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Turcia și va „monitoriza cu atenție” evoluțiile pentru a contribui la consolidarea gestionării durabile a deșeurilor, a adăugat acesta. O reevaluare a situației va avea loc înainte de 2028.

Editor : M.C