UE ar putea extinde misiunea navală Aspides până în Strâmtoarea Ormuz, după încheierea războiului din Orientul Mijlociu

Strâmtoarea Ormuz, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană ar putea decide să îşi extindă misiunea navală din Marea Roşie către Strâmtoarea Ormuz, însă numai după ce războiul din Orientul Mijlociu se va termina, a declarat marţi şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Operaţiunea Aspides aduce deja o contribuţie esenţială la protejarea navelor din Marea Roşie, dar activităţile sale ar putea fi extinse către Strâmtoarea Ormuz”, le-a declarat ea jurnaliştilor după o reuniune a miniştrilor apărării din UE, relatează AFP preluată de Agerpres.

Mai multe ţări au indicat că sunt pregătite să contribuie la consolidarea misiunii, a adăugat ea.

Misiunea Aspides, care include trei nave militare, a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen.

Presaţi de preşedintele american Donald Trump să se implice în războiul pe care SUA l-au declanşat împreună cu Israelul împotriva Iranului, europenii încearcă să răspundă solicitărilor sale de asistenţă, fără să se implice într-un război care, spun ei, nu este al lor.

Franţa şi Regatul Unit au luat iniţiativa de a forma o coaliţie de voluntari pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează circa o cincime din petrolul la nivel global, încă numai după restabilirea păcii.

Ideea este de a permite coordonarea între misiunea Aspides şi cea pe care o va implementa coaliţia, a explicat o sursă diplomatică europeană.

În martie, miniştrii de externe ai UE şi-au exprimat refuzul clar de a modifica mandatul misiunii Aspides atât timp cât războiul continuă.

„Nimeni nu vrea să participe activ la acest război”, a declarat atunci Kallas.

Editor : Ana Petrescu

