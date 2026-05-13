UE ar putea extinde misiunea navală Aspides până în Strâmtoarea Ormuz, după încheierea războiului din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană ar putea decide să îşi extindă misiunea navală din Marea Roşie către Strâmtoarea Ormuz, însă numai după ce războiul din Orientul Mijlociu se va termina, a declarat marţi şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Operaţiunea Aspides aduce deja o contribuţie esenţială la protejarea navelor din Marea Roşie, dar activităţile sale ar putea fi extinse către Strâmtoarea Ormuz”, le-a declarat ea jurnaliştilor după o reuniune a miniştrilor apărării din UE, relatează AFP preluată de Agerpres.

Mai multe ţări au indicat că sunt pregătite să contribuie la consolidarea misiunii, a adăugat ea.

Misiunea Aspides, care include trei nave militare, a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen.

Citește și: Irakul și Pakistanul au încheiat acorduri energetice cu Iranul, în timp ce Teheranul își consolidează controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Presaţi de preşedintele american Donald Trump să se implice în războiul pe care SUA l-au declanşat împreună cu Israelul împotriva Iranului, europenii încearcă să răspundă solicitărilor sale de asistenţă, fără să se implice într-un război care, spun ei, nu este al lor.

Franţa şi Regatul Unit au luat iniţiativa de a forma o coaliţie de voluntari pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează circa o cincime din petrolul la nivel global, încă numai după restabilirea păcii.

Ideea este de a permite coordonarea între misiunea Aspides şi cea pe care o va implementa coaliţia, a explicat o sursă diplomatică europeană.

Citește și: Qatarul avertizează Iranul să nu folosească strâmtoarea Ormuz ca mijloc de „șantaj” împotriva țărilor din Golf

În martie, miniştrii de externe ai UE şi-au exprimat refuzul clar de a modifica mandatul misiunii Aspides atât timp cât războiul continuă.

„Nimeni nu vrea să participe activ la acest război”, a declarat atunci Kallas.

Editor : Ana Petrescu