UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Un document intern al UE distribuit de Kaja Kallas solicită interzicerea desfășurării de trupe ruse în Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria (Moldova) ca parte a oricărui acord global privind Ucraina, scrie Kyiv Post.

Uniunea Europeană cere Rusiei să-și retragă trupele nu numai din Ucraina, ci și din Belarus, Georgia, Armenia și regiunea separatistă Transnistria din Moldova, ca parte a unui acord de pace cuprinzător.

Propunerea este prezentată într-un document de discuție intern distribuit statelor membre ale UE de către șeful diplomației blocului, Kaja Kallas, și consultat de RFE/RL. Documentul ar putea fi dezbătut în continuare de miniștrii de externe pe 23 februarie.

Documentul prezintă ceea ce Bruxelles consideră că Moscova trebuie să accepte în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Interzicerea prezenței militare ruse

Documentul solicită „interzicerea prezenței militare ruse și a desfășurărilor de trupe în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia”, precum și retragerea tuturor armelor nucleare din Belarus.

Forțele ruse sunt staționate de mult timp în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia, în Transnistria din Moldova, în bazele din Armenia și în Belarus, care a servit drept rampă de lansare pentru invazia din 2022.

Documentul susține că, dacă Ucrainei i se cere în cadrul negocierilor să limiteze numărul trupelor sau să demilitarizeze anumite zone, Rusia ar trebui să aibă obligații comparabile.

De asemenea, respinge orice recunoaștere „de jure” a teritoriilor ucrainene ocupate și solicită demilitarizarea acestora.

Citește și

Polonia ia în considerare posibilitatea de a solicita despăgubiri Rusiei după masacrele din al Doilea Război Mondial. Ce spune Moscova

UE caută un loc la masa negocierilor

Nici UE, nici statele sale membre nu sunt reprezentate în mod oficial în negocierile conduse de SUA.

Documentul afirmă că nu poate exista o pace durabilă „fără UE la masa negocierilor” și fără a lua în considerare interesele de securitate fundamentale ale blocului.

Oficialii europeni și-au exprimat frustrarea față de faptul că sunt marginalizați, mai ales că UE rămâne cel mai mare susținător financiar al Ucrainei, iar propunerile de pace raportate includ aderarea Ucrainei la UE până în 2027.

Reparații și responsabilitate

Dincolo de retragerea trupelor, documentul solicită reparații pentru daunele de război, fără amnistie generală pentru crimele de război și acces deplin pentru anchetatorii internaționali.

De asemenea, se afirmă că Rusia trebuie să respecte dreptul internațional și că legislația națională nu poate prevala asupra obligațiilor prevăzute în tratate.

Citește și

Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini. Ce a făcut ministrul

Editor : Sebastian Eduard