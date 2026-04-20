UE are nevoie de „parteneri de încredere", îi transmite Germania lui Rumen Radev, câştigătorul eurosceptic al alegerilor în Bulgaria

Radev a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia

Guvernul german a ţinut să sublinieze luni că Uniunea Europeană are nevoie de „parteneri de încredere” în aceste vremuri dificile, comentând astfel rezultatele alegerilor parlamentare anticipate desfăşurate duminică în Bulgaria şi câştigate de formaţiunea fostului preşedinte eurosceptic Rumen Radev, relatează agenţia EFE.

„Sperăm că la Sofia se va putea forma rapid un guvern stabil, întrucât în vremuri dificile avem nevoie de parteneri de încredere în Uniunea Europeană pentru a face faţă numeroaselor provocări pe care trebuie să le abordăm împreună”, a indicat la o conferinţă de presă obişnuită purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, Josef Hinterseher.

Acesta a adăugat că guvernul german „a luat act în mod natural” de rezultatele alegerilor din Bulgaria şi a subliniat că practica sa obişnuită este de a nu face comentarii cu privire la „afacerile interne” ale unui partener apropiat în cadrul UE, notează EFE, citată de Agerpres.

Acelaşi purtător de cuvânt a refuzat de asemenea să facă vreun comentariu referitor la câştigătorul alegerilor din Bulgaria, fostul preşedinte Rumen Radev, adăugând că aşteaptă să vadă poziţia viitorului guvern bulgar. „Pe baza acestei poziţii, desigur, vom colabora întotdeauna îndeaproape şi într-un climat de încredere cu partenerii europeni, ţinând cont de propriile noastre interese”, a menţionat oficialul german.

Formaţiunea „Bulgaria Progresistă” a lui Rumen Radev a câştigat duminică al optulea scrutin legislativ desfăşurat în Bulgaria în ultimii cinci ani, obţinând 44,7% din voturi, procent care-i asigură o majoritate de cel puţin 130 din cele 240 de mandate ale parlamentului de la Sofia. Contrar numelui său, acest partid este mai degrabă unul eurosceptic.

De altfel, Rumen Radev, un general în rezervă critic faţă de elitele politice şi cu poziţii apropiate de Rusia, nu îşi ascunde admiraţia pentru premierul conservator şi naţionalist ungar Viktor Orban, care părăseşte puterea după 16 ani în urma pierderii alegerilor. Radev vede în Orban modelul său politic, dar mai pragmatic şi mai puţin conflictual, inclusiv în relaţiile cu Bruxelles-ul.

El şi-a axat campania pe măsuri anti-inflaţie, pe combaterea corupţiei şi prioritizarea economiei „mai presus de ideologii”. Radev a pledat astfel pentru reluarea dialogului cu Rusia, astfel încât Bulgaria să poată avea acces din nou la resurse energetice ieftine, a contestat Pactul Verde european şi a adoptat o poziţie critică faţă de principiile liberale, inclusiv faţă de politicile favorabile minorităţii LGBTI.

