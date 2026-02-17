Live TV

UE atenuează criticile la adresa lui Orban pentru a evita acuzațiile de interferență în alegeri (Financial Times)

Data publicării:
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Comisia Europeană. Foto: Profimedia
Din articol
Prudență la Comisie Temeri ale unor politicieni

Comisia Europeană își atenuează criticile la adresa prim-ministrului ungar Viktor Orban și ar putea chiar să ofere noi fonduri guvernului său iliberal înaintea alegerilor cruciale din Ungaria care amenință să-l detroneze pe cel mai longeviv prim-ministru al blocului comunitar, scrie Financial Times.

Oficialii UE nu doresc să fie percepuți ca interferând în alegeri sau ca oferindu-i lui Orbán muniție suplimentară în campania sa anti-Bruxelles.

Sondajele sugerează că Orbán ar putea pierde alegerile din 12 aprilie, partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, devansând partidul Fidesz al lui Orbán cu aproximativ 10 puncte. Tisza a îndemnat, de asemenea, instituțiile UE să dea dovadă de reținere în timpul campaniei, au declarat persoanele respective.

Într-un discurs susținut duminică, Magyar a promis să consolideze poziția Ungariei în UE. „Locul Ungariei este în Europa, nu numai pentru că avem nevoie de Europa, ci și pentru că Europa are nevoie de noi”, a spus el.

Prudență la Comisie

Comisia era deja mai prudentă în comunicările sale publice privind Ungaria și preocupările legate de statul de drept, potrivit surselor. Aproximativ 2,4 miliarde de euro din fonduri noi ar putea fi acordate guvernului lui Orbán înainte de alegeri, indiferent de preocupările recente.

„Cu câteva luni înaintea unor alegeri istorice și decisive... au ajuns la concluzia că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să nu facă nimic”, a declarat un oficial ungar. „Comisia își acoperă pariurile, ceea ce este normal.”

Un diplomat al UE a adăugat: „Este înțelept ca Comisia să nu facă anunțuri importante cu privire la unguri, pentru a nu risca să fie acuzată de interferență în alegeri.”

Orbán a fost mult timp o pacoste pentru UE, apropiindu-se de președintele rus Vladimir Putin și opunându-se ajutorului militar pentru Ucraina, precum și cererii acesteia de aderare la UE.

Omul forte al Ungariei și partidul său au afirmat în repetate rânduri că UE se amestecă în politica internă. În campanie, ei îl prezintă pe Magyar ca pe o marionetă a UE care „nu poate spune nu” Bruxelles-ului.

Mathias Corvinus Collegium (MCC), un grup de reflecție legat de Orbán, a lansat la începutul acestei luni un „Observator al interferenței în democrație” menit să „analizeze modul în care Uniunea Europeană și actorii legați de UE influențează alegerile naționale din întreaga Europă”.

„Orbán va folosi orice vor face instituțiile UE. Orice vom spune sau nu vom spune, va fi folosit împotriva noastră”, a declarat un oficial al Parlamentului European.

În tiradele sale împotriva UE, Orbán a primit sprijinul mișcării MAGA a președintelui american Donald Trump. Secretarul de Stat american Marco Rubio vizitează Ungaria luni, într-un gest de sprijin pentru Guvernul Orbán. Luna viitoare, Ungaria va găzdui Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), reuniunea conservatorilor americani, la care se așteaptă ca Trump să transmită un mesaj.

Poziția Comisiei față de Ungaria a fost complicată și mai mult de cea mai înaltă instanță a UE, care a emis săptămâna trecută un aviz juridic în care punea sub semnul întrebării decizia din 2023 de a debloca 10 miliarde de euro pentru Budapesta, pentru a depăși veto-ul lui Orbán asupra ajutorului pentru Ucraina.

„Bruxellesul amenință Ungaria prin Curtea Europeană de Justiție pentru că nu plătim Ucraina”, a declarat ministrul ungar pentru UE, János Bóka, ca răspuns la avizul juridic. „Aliații partidului Tisza recurg la măsuri din ce în ce mai dure pentru a-și impune voința asupra Ungariei și a aduce la putere un guvern marionetă al Bruxelles-ului.”

Aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE destinate Budapestei rămân înghețate din cauza preocupărilor legate de discriminare și independența judiciară. Comisia a lansat, de asemenea, o anchetă privind Guvernul ungar, care ar fi încercat să recruteze funcționari UE ca spioni.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția „anchetează activ aceste acuzații de spionaj” și evaluează statul de drept în Ungaria. „Ne-am continuat activitatea în mod normal, în special în ceea ce privește măsurile de executare”, a afirmat acesta.

Purtătorul de cuvânt a declarat că este „pur și simplu incorect” să se afirme că inițiativele au fost suspendate din cauza alegerilor, adăugând că calendarul a fost „determinat exclusiv de lucrările analitice și procedurale necesare”.

La începutul acestei luni, Orbán a publicat un decret prin care ordona instanțelor să renunțe la anumite procese împotriva guvernului, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la faptul că guvernul ar limita independența instanțelor. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat: „Urmărim îndeaproape evoluția situației și analizăm în prezent decretul în cauză”.

Tisza a refuzat să comenteze.

Temeri ale unor politicieni

Unii politicieni se tem că amânarea oricărei decizii de către Bruxelles, din teama de a fi percepută ca influențând alegerile, transmite un mesaj greșit. „Este o strategie atât de stupidă”, a declarat Tineke Strik, o deputată din Partidul Verde care a condus negocierile privind un recent raport parlamentar referitor la încălcările statului de drept în Ungaria.

Budapesta urmează să primească 16 miliarde de euro în fonduri pentru apărare în cadrul programului emblematic al UE de achiziții comune de armament în valoare de 150 de miliarde de euro, cunoscut sub numele de Safe. Dacă planul de finanțare al Ungariei va fi aprobat, Budapesta ar primi o primă tranșă de aproximativ 2,4 miliarde de euro.

„Acordarea acestor fonduri lui Orbán ar fi absolut absurdă”, a declarat Michał Wawrykiewicz, europarlamentar din Partidul Popular European (PPE), același grup din care face parte și Tisza.

Totuși, două persoane familiarizate cu procedura au avertizat că reținerea fondurilor Safe ar putea fi percepută ca o interferență.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat că, în ceea ce privește fondurile pentru apărare, „nu s-a luat nicio decizie” și „continuăm să colaborăm îndeaproape cu autoritățile naționale”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
4
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
lideri coalitie guvernare
5
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și pentru taxe...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mol ungaria
MOL a cerut guvernului maghiar să pună în circulaţie rezervele strategice de petrol, în contextul întreruperii livrărilor dinspre Rusia
Focus On: The Duna Oil Refinery at Szazhalombatta
Croația a respins cererea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria: Finanțează războiul
marco rubio da noroc cu viktor orban
Marco Rubio, mesaj pro-Viktor Orban, la Budapesta. Realegerea lui condiţionează intrarea într-o „epocă de aur” a relaţiilor cu SUA
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, fără a deveni membră
Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza. Foto: Facebook
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupției premierului și să se alăture Parchetului European condus de Kovesi
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce poate obține România prin participarea la Consiliul Păcii al lui...
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul...
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Cristian Diaconescu, despre „bomba nucleară europeană”: „Nu-mi...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
„Nu știm ce se va întâmpla în următoarea oră”. Iranul, măcinat de...
Ultimele știri
Renașterea vechiului „imperiu nuclear interior” al Chinei: De ce se teme SUA de relansarea celui de-al Treilea Front al lui Mao Zedong
Sistemul Starlink: Cum influențează compania lui Elon Musk geopolitica
Specialiștii concluzionează că toxina care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi era sintetică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost...
Adevărul
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online