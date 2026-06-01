UE dă undă verde pentru înfiinţarea unor centre în afara Europei unde să fie trimişi migranţii ilegali

Eurodeputaţii şi statele europene au ajuns luni seară la un acord pentru a înăspri politica migraţionistă a UE, cu posibilitatea de a crea centre în străinătate unde să fie trimişi migranţii ilegali, informează AFP și Agerpres.

Legea prevede o serie de măsuri pentru accelerarea expulzărilor şi permite statelor care doresc acest lucru să înfiinţeze centre în afara Europei unde să trimită solicitanţii de azil respinşi.

Compromisul, la care s-a ajuns în cursul serii, va trebui votat o ultimă dată de Parlamentul European şi de statele membre în săptămânile care urmează.

