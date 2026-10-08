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UE dezminte că şi-a retras, la presiunea americanilor, sigla de la o conferinţă privind dezinformarea

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Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a indicat joi că a decis, într-adevăr, să îşi retragă logoul de la o conferinţă privind dezinformarea, organizată în Lituania, dar din motive ţinând de program, nu în urma unor presiuni americane, aşa cum au afirmat unele mass-media.

Decizia de retragere a siglei Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), sponsor al acestei conferinţe deschise miercuri la Vilnius, a fost luată „ţinând cont de program”, a declarat în faţa presei purtătorul de cuvânt al SEAE, Christian Wigand, potrivit Agerpres.

Întrebat despre eventuale presiuni americane care ar fi condus la această decizie, Wigand a dat asigurări că ea a fost luată 'din cauza modului în care organizatorii au conceput programul'. 'Acesta este motivul', a insistat el.

Mai multe instituţii media, printre care cotidianul britanic The Guardian, au scris că Uniunea Europeană şi alţi sponsori ai conferinţei, precum Canada şi ţara gazdă Lituania, au decis să îşi retragă sprijinul în urma presiunilor administraţiei americane a preşedintelui Donald Trump.

Conferinţa Disinfo2026 este organizată de ONG-ul Dinsinfo Lab, care se concentrează pe analiza şi mijloacele de a combate dezinformarea în special în Europa.

Statele Unite consideră că lupta împotriva dezinformării maschează în realitate o atingere adusă libertăţii de exprimare.

UE a participat la ediţiile anterioare ale conferinţei, care reuneşte anual cercetători, experţi şi jurnalişti care lucrează pe aceste teme.

Presat cu întrebări despre conţinutul care, de data aceasta, a determinat UE să îşi retragă sigla, purtătorul de cuvânt a refuzat orice precizare.

Organizatorii acestei conferinţe „au ales să prezinte anumite discuţii într-o manieră care nu corespunde poziţiilor oficiale ale UE”, s-a limitat el să afirme.

Wigand a refuzat, de asemenea, să precizeze dacă au avut loc contacte diplomatice cu oficiali americani pe această temă.

„Din principiu, nu comentez discuţiile diplomatice”, a spus el.

Editor : M.B.

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