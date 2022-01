UE este pregătită să adopte „o gamă largă de sancțiuni” împotriva Rusiei. Ajutor de 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, după discuția cu președintele SUA și cu alți lideri europeni, că Uniunea Europeană este pregătite să adopte „o gamă largă de sancțiuni sectoriale și individuale” împotriva Rusiei, în cazul unei agresiuni în Ucraina. De asemenea, von der Leyen a anunțat un nou sprijin financiar pentru administrația de la Kiev.

„Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat luni seară la o discuție despre situația din Ucraina cu președintele american Joe Biden, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, premierul italian Mario Draghi, președintele polonez Andrzej Duda, prim-ministrul Boris Johnson, președintele Consiliului European Charles Michel și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Întâlnirea a avut ca scop coordonarea răspunsului colectiv la comportamentul agresiv al Rusiei față de Ucraina. Liderii au avut un schimb de opinii cu privire la gravitatea situației. Ei și-au dorit ca diplomația să reușească, dar se pregătesc pentru orice scenariu.

Președinta Comisiei Europene a reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina, care include și un nou pachet de sprijin de 1,2 miliarde de euro sub forma de asistență financiară de urgență și 120 milioane de euro subvenții suplimentare. Comisia lucrează la o gamă largă de sancțiuni sectoriale și individuale în cazul unei noi agresiuni militare din partea Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată într-un comunicat al executivul comunitar.

De asemenea, Comisia a lucrat cu statele membre și aliații în ceea ce privește pregătirea sectoarelor care ar putea fi afectate de o invazie în Ucraina, de la energie la securitate cibernetică.

„Vinerea trecută, am vorbit cu președintele Zelenskyi pentru a evalua situația din Ucraina creată de acțiunile agresive ale Rusiei. Am discutat despre modul în care UE ar putea continua să sprijine Ucraina, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Ca întotdeauna, UE este alături de Ucraina în aceste circumstanțe dificile. Suntem fermi în hotărârea noastră. UE a oferit deja asistență semnificativă Ucrainei, atât pentru a sprijini reziliența și modernizarea țării, cât și în special pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Din 2014, UE și instituțiile financiare europene au alocat țării peste 17 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi”, a transmis președinta Comisiei Europene.

„Astăzi, vă anunț un nou pachet de asistență financiară pentru Ucraina format atât din împrumuturi de urgență, cât și din granturi. În primul rând, Comisia propune un nou pachet de asistență macrofinanciară de urgență (AMF) în valoare de 1,2 miliarde de euro. Acest pachet va ajuta Ucraina acum să își abordeze nevoile de finanțare din cauza conflictului. Contăm pe Consiliul și Parlamentul European să adopte acest AMF de urgență cât mai curând posibil. Vom trece apoi la plata rapidă a primei tranșe de 600 de milioane de euro. Mai mult, în curând vom lansa un al doilea program, pe termen mai lung, pentru a sprijini eforturile de modernizare ale țării. În al doilea rând, Comisia își va dubla aproape anul acesta asistența bilaterală acordată Ucrainei sub formă de granturi: vor fi alocate încă 120 de milioane EUR. Acest sprijin va consolida eforturile Ucrainei de consolidare. Pe lângă aceasta, vom continua să investim în viitorul țării, datorită Planului nostru de investiții pentru țară. Acest plan urmărește să atragă investiții de peste 6 miliarde EUR. Permiteți-mi să fiu clar încă o dată: Ucraina este o țară liberă și suverană. Își face propriile alegeri. UE va continua să-i fie alături”, a mai transmis Ursula von der Leyen.

Există „unitate totală” între puterile occidentale în ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia, a spus Joe Biden. În același timp, Marea Britanie a avertizat că vor exista „sancțiuni fără precedent” împotriva Moscovei, dacă o invazie împotriva Ucrainei va fi lansată.

„Am avut o întâlnire foarte bună – unanimitate totală cu toți liderii europeni”, a spus Joe Biden la puțin timp după întâlnirea care a durat o oră și 20 de minute, luni.

La întâlnire au participat și lideri ai Franței, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene.

