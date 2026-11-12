UE ia în considerare o îmbunătățire semnificativă a relațiilor cu Siria pentru a contracara influența rusă

Uniunea Europeană ia în considerare o îmbunătățire semnificativă a relațiilor cu Siria, incluzând reforma sectorului de securitate, investiții și reactivarea unui acord comercial înghețat de mult timp, potrivit unui document al UE consultat de Reuters, în contextul în care blocul comunitar încearcă să apropie Damascul de Europa și să contracareze influența rusă persistentă după răsturnarea lui Bashar al-Assad, scrie TVPWorld.

Documentul, elaborat de serviciul diplomatic al blocului comunitar în perspectiva reuniunii miniștrilor de Externe ai UE din 16 noiembrie, schițează una dintre cele mai ambițioase inițiative ale Bruxelles-ului de până acum pentru normalizarea relațiilor cu Siria, la mai puțin de doi ani de la căderea lui Assad, care a pus capăt unor decenii de regim autoritar și a remodelat alianțele regionale.

Serviciul diplomatic al UE a afirmat că, deși tranziția Siriei avansează, „provocările rămân mari și este nevoie de progrese accelerate” în ceea ce privește aspecte precum redresarea economică, reconcilierea națională și reintegrarea persoanelor strămutate intern și a refugiaților.

Pe lângă planurile de sprijinire a reformei sectorului de securitate, inclusiv cooperarea trilaterală cu Iordania privind instruirea recruților din poliția siriană, UE urmărește să-și intensifice angajamentul față de această țară pentru a limita „influența malignă a actorilor ruși și a altor actori străini asupra Siriei”, se menționează în documentul de discuție.

Intervenția Rusiei în războiul civil din Siria a contribuit la menținerea lui Assad la putere timp de ani de zile și a asigurat Moscovei un punct de sprijin strategic în Marea Mediterană. De la înlăturarea acestuia, însă, Kremlinul încearcă să încheie un nou acord cu actualele autorități pentru a-și păstra accesul la baza navală din Tartus și la baza aeriană de la Hmeimim, active care stau la baza prezenței sale militare în regiune.

Documentul UE menționează că influența Moscovei a scăzut după plecarea lui Assad, dar prezența sa militară continuă și pârghia economică pe care o deține rămân o sursă de îngrijorare.

Deschiderea mai largă a ușii către investiții

Siria se confruntă cu nevoi enorme de reconstrucție după aproape 14 ani de război civil care au devastat infrastructura și au paralizat economia. Noile sale autorități au căutat investiții străine pentru a reconstrui țara și a relansa comerțul după ani de izolare internațională.

Printre cele mai remarcabile propuneri din documentul UE se numără un plan de reactivare a unui acord de asociere parafat în 2008, dar care nu a fost niciodată încheiat, o măsură care ar crea un cadru pentru comerțul liber, dialogul politic și o cooperare mai amplă între Bruxelles și Damasc.

Diplomații UE vor solicita un nou mandat din partea țărilor membre ale UE pentru a negocia revizuirea pactului. Documentul precizează că textul existent ar putea constitui o bază pentru aprofundarea rapidă a relațiilor.

Pe plan economic, UE urmărește reintegrarea Siriei în cadrele de cooperare euro-mediteraneene și în rețelele comerciale globale, cu accent pe transporturi, energie și conectivitate digitală.

Blocul comunitar încurajează Banca Europeană de Investiții să-și reia colaborarea cu Siria și sprijină eforturile Damascului de a deveni acționar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, un pas către accesarea finanțării pentru reconstrucție.

Un forum de coordonare condus de UE, programat pentru 17 noiembrie la Damasc, se va concentra pe investiții și implicarea sectorului privat, punând bazele unei posibile conferințe de investiții UE-Siria în 2027, se menționează în document.

Măsurile propuse vin în urma reluării acordului de cooperare din 1978 dintre UE și Siria și a primului dialog politic la nivel înalt dintre Bruxelles și Damasc, care a avut loc în luna mai. UE a alocat 620 de milioane de euro (718 milioane de dolari) pentru sprijinirea Siriei în anii 2026 și 2027, sumă destinată asistenței umanitare și redresării socio-economice.

Editor : M.C