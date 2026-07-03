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UE impune sancţiuni împotriva a şase oameni de ştiinţă ruşi implicaţi în otrăvirea lui Aleksei Navalnîi

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Aleksei Navalnîi Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a decis vineri să impună sancţiuni împotriva a şase cetăţeni ruşi suspectaţi de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE.

În special, UE îi acuză că au lucrat la dezvoltarea toxinei epibatidină (numită şi toxina broaştei săgeată), o armă chimică care a fost "foarte probabil" cauza decesului lui Navalnîi, a precizat Consiliul UE într-un comunicat citat de Agerpres.

Cei şase ruşi sancţionaţi sunt oameni de ştiinţă şi cercetători în domeniul militar, conform textului.

Unii au lucrat pentru Centrul ştiinţific Signal (cunoscut şi sub numele de SC Signal), precum Igor Babkin, şeful laboratorului acestui centru.

Pe listă mai figurează Irina Dereviaghina, analistă în cercetare chimică la Institutul de stat de cercetare pentru chimie organică şi tehnologie din Rusia, institut ce face parte din programul rusesc de arme chimice, şi Mihail Guţaliuk, şeful unui departament al Academiei Militare ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică.

Consiliul a amintit că persoanelor incluse pe lista cu sancţiuni li se blochează activele şi li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare, direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în UE.

După aceste noi sancţiuni, 31 de persoane şi şase entităţi figurează pe lista măsurilor restrictive ale UE împotriva utilizării şi proliferării armelor chimice.

UE şi-a reafirmat angajamentul de a combate proliferarea şi utilizarea armelor chimice şi de a sprijini dispoziţiile prevăzute în Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producţiei, stocării şi utilizării armelor chimice, precum şi privind distrugerea acestora.

Editor : A.P.

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