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UE întâmpină dificultăți în consolidarea misiunii din Marea Roșie, în timp ce rebelii houthi își intensifică atacurile

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Thousands Of US Troops Reach Red Sea After Iran Tensions
Nave militare americane, franceze și italiene, în Marea Roșie, iunie 2020. Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană încearcă, la inițiativa Italiei, să consolideze misiunea navală Aspides din Marea Roșie, însă doar două state membre, Țările de Jos și Belgia, s-au angajat să trimită câte o navă suplimentară. Dificultățile în mobilizarea de noi forțe evidențiază limitele capacităților de apărare europene, în contextul intensificării atacurilor rebelilor houthi și al amenințărilor la adresa rutelor de aprovizionare cu energie, scrie Euronews.

Misiunea navală a Uniunii Europene din Marea Roșie întâmpină dificultăți în obținerea de întăriri, în condițiile în care doar Țările de Jos și Belgia s-au angajat să trimită câte o navă suplimentară, în timp ce rebelii houthi își intensifică atacurile asupra Riadului.

Italia se află în fruntea eforturilor de consolidare a operațiunii Aspides, lansată de Uniunea Europeană în februarie 2024 pentru a asigura libertatea navigației în Marea Roșie. Cu toate acestea, întăririle promise sunt insuficiente, iar situația de securitate s-a deteriorat.

„Avem nevoie de cel puțin zece nave și încă nu am ajuns la acest număr. Dar astăzi am auzit și din partea câtorva state membre că discuțiile sunt în desfășurare”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, luni, într-o conferință de presă organizată după reuniunea Consiliului Afaceri Externe.

„Așa că sper ca navele de care operațiunea are cu adevărat nevoie să fie puse la dispoziție, pentru că, dacă vrem să fim un actor credibil în asigurarea securității în regiune, trebuie să avem și o misiune credibilă”, a adăugat aceasta.

Pe 19 septembrie, Kallas a trimis o scrisoare capitalelor europene, solicitând statelor membre să contribuie cu nave și mijloace aeriene suplimentare pentru consolidarea prezenței UE în strâmtoarea Bab el-Mandeb, un punct strategic esențial pentru transportul resurselor energetice.

Inițiativa a venit în urma unei solicitări din partea Italiei, după ce o fregată italiană a fost nevoită să escorteze o navă comercială sub pavilion italian în largul coastelor Yemenului. De la începutul operațiunii, Aspides a asigurat escorta a sute de nave în Marea Roșie.

În ultimele zile, rebelii houthi, o grupare armată din Yemen susținută de Iran, au lansat o serie de atacuri asupra Arabiei Saudite, lovind inclusiv aeroportul internațional din Riad. Atacurile s-au soldat cu 14 morți și peste 300 de răniți.

Misiunea Aspides a fost înființată după izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas și intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale. În ultimele săptămâni, situația din Yemen s-a deteriorat și mai mult, punând în pericol rute comerciale internaționale vitale.

La începutul acestei luni, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat pentru publicația The National, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, că Roma este dispusă să își sporească contribuția la misiune, dar numai dacă și alte state membre ale UE își asumă angajamente similare.

„Având în vedere că această criză, apărută inițial în Ormuz și extinsă acum în Bab el-Mandeb, creează dificultăți majore pentru economiile europene și, implicit, pentru cetățenii europeni, cred că Europa ar trebui să joace un rol mult mai important decât până acum în încercarea de a aduce pacea”, a declarat Crosetto.

Italia, care depinde în mare măsură de resursele energetice din Orientul Mijlociu, a oferit un sprijin militar semnificativ statelor din Golf, trimițând sisteme de apărare antiaeriană și radare în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuweit, ca răspuns la atacurile aeriene ale Iranului.

Italia și Grecia asigură cele trei nave principale ale misiunii, în timp ce Germania, Franța, Spania, Țările de Jos și Belgia contribuie cu nave desfășurate prin rotație. Prin urmare, numărul navelor de război operaționale variază constant.

Țările de Jos s-au angajat să trimită o fregată suplimentară, însă aceasta va avea doar un rol asociat, concentrat pe monitorizarea situației și colectarea de informații.

Belgia va contribui cu una dintre cele două fregate ale sale, Leopold I, însă nava se confruntă cu probleme tehnice și nu este așteptată să se alăture misiunii înainte de anul viitor.

Alte state membre au preferat să își mențină navele în Marea Baltică și Marea Neagră, regiuni expuse atacurilor hibride ale Rusiei. Această situație arată cât de solicitate sunt capacitățile de apărare ale Uniunii Europene.

Potrivit Raportului anual privind pregătirea pentru apărare din 2026, o evaluare confidențială a necesităților militare ale UE, consultată de Euronews, capacitățile maritime ale blocului comunitar prezintă deficiențe critice, pe care investițiile actuale ar urma să le remedieze abia după 2030.

„Salut suplimentarea numărului de nave oferite recent de statele membre, dar este clar că avem nevoie de mai multe pentru a menține Marea Roșie deschisă navigației. Acest lucru este în interesul strategic al Europei”, a declarat Kaja Kallas.

Editor : Ș.A.

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