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UE își schimbă strategia pentru Arctica, pe fondul amenințării rusești. Ursula von der Leyen: „Trebuie să acționăm”

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Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Rusia își consolidează prezența militară în regiune Materiile prime și noile rute maritime, priorități economice Arctica se încălzește de aproape patru ori mai repede decât media globală UE vrea o cooperare mai strânsă cu aliații din Arctica

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat, marți, adoptarea unei noi Strategii europene pentru Arctica, care vizează consolidarea securității regiunii, protejarea mediului și valorificarea oportunităților economice. Oficialul european a avertizat că intensificarea prezenței militare a Rusiei și schimbările climatice transformă regiunea arctică într-un punct strategic pentru întreaga Uniune Europeană.

Strategia prezintă un nou cadru de cooperare politică pentru partenerii care împărtășesc aceeași viziune, un cadru care are în centrul său oamenii, securitatea, clima și prosperitatea, potrivit Comisiei Europene. Strategia are patru priorități: consolidarea securității și a rezilienței, răspunsul la schimbările climatice din regiunea arctică, prosperitatea, precum și oportunitățile pentru oamenii și comunitățile din regiunea arctică.

„Arctica este un loc în care plăcile tectonice ale geopoliticii se ciocnesc. Și nu este o frontieră a altcuiva. Face parte din Uniunea Europeană”, a declarat Ursula von der Leyen, subliniind importanța regiunii pentru securitatea și viitorul Europei, mai arată comunicatului de presă al CE.

Potrivit președintei Comisiei Europene, trei state membre ale UE fac parte din regiunea arctică, iar peste 500.000 de cetățeni europeni locuiesc acolo. Bruxelles-ul consideră, astfel, Arctica drept o componentă importantă a vecinătății nordice a Uniunii.

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Rusia își consolidează prezența militară în regiune

Unul dintre principalele motive pentru actualizarea strategiei europene este evoluția situației de securitate din Arctica. Ursula von der Leyen a atras atenția asupra consolidării prezenței militare a Rusiei și asupra acțiunilor hibride îndreptate împotriva statelor vecine.

„Când vedem că Rusia își consolidează prezența militară în Arctica, aplică strategii hibride împotriva vecinilor săi și remodelează securitatea regiunii arctice, acest lucru are un impact asupra Uniunii Europene în ansamblu”, a afirmat șefa Comisiei Europene.

Aceasta a avertizat și asupra riscurilor care vizează suveranitatea, integritatea teritorială și normele internaționale care au contribuit la menținerea stabilității în regiune.

„Trebuie să acționăm și să ne modificăm poziția strategică. Și, împreună cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune, să apărăm aceste valori”, a precizat Ursula von der Leyen.

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Materiile prime și noile rute maritime, priorități economice

Noua strategie europeană urmărește și consolidarea securității economice a Uniunii, în contextul în care Arctica devine mai accesibilă, iar importanța sa pentru comerțul internațional este în creștere.

Regiunea oferă acces la materii prime critice, necesare pentru tranzițiile verde și digitală, dar și oportunități legate de dezvoltarea unor noi rute maritime și a infrastructurii de conectivitate.

„Acestea sunt oportunități. Obiectivul nostru este să le transformăm în prosperitate pentru comunitățile arctice, consolidând în același timp reziliența economică a Europei”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Bruxelles-ul urmărește, astfel, să combine interesele economice și strategice ale Uniunii cu dezvoltarea durabilă a comunităților din regiune.

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Arctica se încălzește de aproape patru ori mai repede decât media globală

Schimbările climatice reprezintă un alt element central al noii strategii. Ursula von der Leyen a subliniat că încălzirea accelerată a regiunii afectează direct populația locală și are consecințe asupra climei la nivel mondial.

„Arctica aparține locuitorilor din Arctica. Familiilor, comunităților, popoarelor indigene și tinerilor care doresc să-și construiască viitorul în Arctica. Este casa lor”, a afirmat aceasta.

Potrivit oficialului european, Arctica se încălzește de aproape patru ori mai repede decât media globală. Schimbările din regiune influențează regimurile meteorologice, biodiversitatea și creșterea nivelului mării.

Efectele sunt resimțite și în Europa, unde încălzirea Arcticii contribuie la apariția unor fenomene meteorologice mai extreme și mai persistente și afectează ecosistemele, agricultura și resursele de apă.

În acest context, strategia pune accent pe protejarea mediului arctic și pe promovarea tranziției către o economie curată.

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UE vrea o cooperare mai strânsă cu aliații din Arctica

Un alt obiectiv al strategiei este consolidarea parteneriatelor cu statele care împărtășesc aceleași priorități, inclusiv Canada, pentru menținerea stabilității și securității în regiune.

Ursula von der Leyen a transmis că Uniunea Europeană urmărește o cooperare mai strânsă cu aliații săi pentru a susține o regiune pașnică, rezilientă și prosperă.

„Dorim să colaborăm mai strâns cu aceștia. Pentru o Arctica pașnică, stabilă și rezilientă. Pentru o Arctica prosperă și sigură din punct de vedere economic. Practic, pentru o Arctica care să ofere beneficii populației sale”, a conchis președinta Comisiei Europene.

Noua strategie europeană pentru Arctica îmbină, astfel, obiectivele de securitate și dezvoltare economică cu protecția mediului și respectarea intereselor comunităților care trăiesc în regiune.

UE face parte din regiunea arctică: peste o jumătate de milion de cetățeni ai UE trăiesc acolo. Având în vedere faptul că Regatul Danemarcei, Finlanda și Suedia sunt state membre ale UE din regiunea arctică, precum și legăturile strânse cu Norvegia, cu Islanda, cu Regatul Unit, cu Canada și cu Statele Unite, evoluțiile din regiunea arctică afectează în mod direct securitatea, clima și prosperitatea Europei.

Editor : Ana Petrescu

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