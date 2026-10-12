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UE lansează o nouă misiune civilă și militară în Liban, după retragerea forțelor ONU. Ce presupune operațiunea

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Convoi de vehicule ale forțelor ONU de menținere a păcii (UNIFIL), în timpul unei patrulări în sudul Libanului, la 17 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a aprobat luni înființarea unei noi misiuni civile și militare în Liban, în contextul retragerii planificate a forțelor ONU de menținere a păcii. Operațiunea, care ar putea începe în următoarele luni, va avea ca obiectiv consolidarea securității țării, prin instruirea forțelor libaneze, protejarea frontierelor și combaterea dronelor, scrie Euronews.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au convenit luni să înființeze o nouă misiune civilă și militară în Liban, menită să consolideze forțele de securitate ale țării, în contextul în care Organizația Națiunilor Unite se pregătește să pună capăt operațiunii sale de menținere a păcii, desfășurată de mai multe decenii în această țară.

Misiunea, care ar putea deveni operațională în următoarele luni, se va concentra pe securitatea frontierelor și a spațiului maritim, combaterea dronelor și instruirea forțelor de securitate libaneze. Mandatul exact, numărul membrilor personalului și structura de comandă urmează să fie stabilite.

Spre deosebire de Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), al cărei mandat expiră la sfârșitul anului 2026, noua misiune europeană nu va fi desfășurată în sudul țării, unde Israelul își continuă operațiunile militare împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran.

„Vom înființa o nouă misiune în Liban. Aceasta va avea o componentă civilă și una militară”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, luni, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg.

„Sperăm că această misiune va putea începe să acționeze pe teren în doar câteva luni. Am fost în Liban chiar săptămâna trecută. Autoritățile locale salută această inițiativă”, a adăugat ea.

Decizia vine într-un moment de incertitudine privind securitatea Libanului, în perspectiva retragerii planificate a UNIFIL, care a avut rolul de a menține o zonă-tampon între Israel și Liban. Președintele libanez Joseph Aoun a cerut prelungirea mandatului operațiunii ONU.

Israelul a criticat în repetate rânduri UNIFIL, considerând că misiunea nu a reușit să limiteze activitățile Hezbollah. La rândul lor, Statele Unite au pus sub semnul întrebării rolul acesteia, exprimându-și preferința pentru un acord de securitate încheiat direct între Israel și Liban.

Oficialii europeni insistă însă că noua misiune nu este concepută pentru a înlocui UNIFIL, ci pentru a consolida capacitățile proprii de securitate ale Libanului.

„Misiunea va avea mai multe sarcini de îndeplinit pe o perioadă de până la trei ani, și anume consolidarea securității frontierelor, asigurarea securității maritime și combaterea dronelor. Atât componenta militară, cât și cea civilă vor sprijini poliția libaneză în îndeplinirea atribuțiilor sale zilnice”, a declarat ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Noël Barrot.

Bruxellesul ia în considerare desfășurarea a aproximativ 150 de membri ai personalului, un efectiv mult mai redus decât cei aproximativ 7.500 de militari care participă în prezent la misiunea UNIFIL.

Noua operațiune ar urma să se desfășoare în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) a Uniunii Europene, cu un mandat inițial de până la trei ani, care ar putea fi prelungit. Contribuțiile statelor membre, atât în privința personalului, cât și a echipamentelor, vor fi voluntare.

Deocamdată, nu este clar ce țări vor participa. Totuși, mai multe state care contribuie deja la UNIFIL, printre care Italia, Franța, Spania, Irlanda, Germania, Austria, Finlanda și Polonia, și-au exprimat interesul de a-și menține prezența în Liban.

Un alt aspect rămas în discuție este structura de comandă. Una dintre propunerile analizate prevede ca Italia, Franța și Spania să preia, prin rotație, conducerea misiunii.

În luna iunie, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni au anunțat că țările lor vor conduce împreună o coaliție internațională destinată sprijinirii Libanului după retragerea UNIFIL. Nu este clar, în acest moment, dacă inițiativa va funcționa separat sau va fi integrată în noua misiune a Uniunii Europene.

Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, și-a exprimat, de asemenea, intenția de a participa.

Dublinul este pregătit să contribuie la componenta civilă a misiunii, însă participarea sa la operațiunile militare ar putea fi complicată de reformele aflate în desfășurare privind cadrul legal care reglementează desfășurarea trupelor irlandeze în străinătate.

„Suntem prezenți acolo de zeci de ani. Am contribuit timp de decenii la sprijinirea regiunii, a forțelor armate libaneze, dar mai ales a populației civile. Și nu mi-aș dori ca toate acestea să se piardă”, a declarat ministrul irlandez de externe, Helen McEntee.

Editor : Ș.A.

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