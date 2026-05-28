UE nu are încă în plan numirea unui negociator-șef pentru discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia

Uniunea Europeană nu intenționează, deocamdată, să numească un negociator-șef pentru eventualele discuții de pace dintre Ucraina și Rusia, au declarat înalți oficiali și diplomați ai UE, citați de dpa.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, și state membre cheie, printre care Germania, nu consideră că o astfel de măsură ar fi utilă în acest moment, au declarat oficialii pentru dpa în marja unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE din Cipru.

Potrivit oficialilor, blocul comunitar dorește să se concentreze mai întâi pe strategie, mai degrabă decât pe personalități, inclusiv asupra problemelor pe care UE ar trebui să le discute cu Rusia și asupra modului în care ar putea sprijini eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului dus de Moscova în Ucraina.

Între timp, se așteaptă ca pregătirile pentru sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei să continue, oficialii UE afirmând că nu cred că președintele rus Vladimir Putin este pregătit pentru negocieri.

Comisia Europeană și serviciul diplomatic al UE ar urma să prezinte joi statelor membre propuneri pentru un al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectorul financiar și furnizorii industriei de armament, potrivit informațiilor obținute de dpa.

Dezbaterea s-a intensificat recent în capitalele europene cu privire la oportunitatea ca UE să numească un reprezentant pentru eventualele discuții cu Moscova. Printre numele vehiculate în discuții se numără, potrivit unor surse, fosta cancelară germană Angela Merkel, președintele finlandez Alexander Stubb și fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

Putin a sugerat, de asemenea, în mod public numele fostului cancelar german Gerhard Schroeder, deși atât guvernul german, cât și oficialii UE au respins ideea. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că doar europenii vor decide cine va vorbi în numele lor.

Editor : M.C