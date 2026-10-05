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UE oferă Republicii Moldova încă 157 de milioane de euro, după ce Chişinăul a îndeplinit 18 reforme

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steag ue republica moldova
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty images
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Șapte componente ale Planului de creştere

Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova a treia tranşă din Planul de creştere, după ce a evaluat că sunt îndeplinite 18 reforme în domenii precum economia, piaţa muncii, energia şi buna guvernare. Plata, anunţată în cadrul celui de-al zecelea Consiliu de Asociere UE-Moldova, la care a participat premierul Vasile Tofan, este a treia tranşă din program şi ridică la 661 de milioane de euro suma pusă până acum la dispoziţia ţării.

Pachetul total pentru perioada 2025-2026 este de 1,9 miliarde de euro  şi este condiţionat de realizarea reformelor convenite.

Finanţarea urmăreşte apropierea economiei moldoveneşti de piaţa unică şi pregătirea ţării pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Noua tranşă reprezintă o plată efectivă de 157 de milioane de euro. Comisia precizează însă că totalul de 661 de milioane de euro reprezintă suma „pusă la dispoziţie” Moldovei până în prezent prin intermediul Planului de creştere, o formulare care trebuie diferenţiată de cheltuirea integrală a banilor de către autorităţi sau de beneficiarii finali, menţionează site-ul 2eu.brussels, potrivit News.ro. 

Structura mecanismului leagă eliberarea succesivă a finanţării de îndeplinirea unor etape din agenda de reformă, astfel încât plăţile nu sunt acordate automat la începutul programului.

Șapte componente ale Planului de creştere

Cele 18 reforme evaluate pozitiv acoperă toate cele şapte componente ale Planului de creştere. Acestea privesc dezvoltarea sectorului privat, rezilienţa economică, guvernanţa economică, coeziunea socială şi piaţa muncii, energia, tranziţia verde şi buna guvernare.

Planul de creştere pentru Republica Moldova a fost propus de Comisie în octombrie 2024, iar pachetul de 1,9 miliarde de euro este cel mai mare program de sprijin financiar al UE conceput până acum pentru Chişinău şi urmăreşte simultan finanţarea investiţiilor, accelerarea reformelor şi apropierea graduală de piaţa unică europeană.

Mecanismul funcţionează prin Facilitatea pentru reformă şi creştere, ceea ce înseamnă că progresul în agenda de reforme este legat direct de accesul la finanţare. În practică, Comisia verifică îndeplinirea etapelor şi condiţiilor asociate unei tranşe înainte ca plata să fie autorizată.

Cele 18 reforme confirmate acum au permis efectuarea celei de-a treia plăţi.

„Plata de astăzi este o recunoaştere a angajamentului Moldovei faţă de reforme şi a hotărârii sale de a avansa pe calea către UE”, a declarat comisarul pentru extindere Marta Kos, adăugând că sprijinul financiar european ar trebui să producă efecte concrete pentru cetăţeni.

Banii fac parte dintr-o strategie mai largă prin care UE încearcă să ofere beneficii economice înainte de aderarea propriu-zisă. Planul urmăreşte îmbunătăţirea accesului Moldovei la piaţa unică, dezvoltarea sectorului privat, creşterea competitivităţii şi consolidarea instituţiilor, în timp ce procesul formal de aderare avansează separat prin negocierile şi reformele prevăzute de cadrul de extindere.

Sprijinul actual se adaugă fondurilor acordate Republicii Moldova în ultimii ani prin alte instrumente europene.

Între 2021 şi 2025, UE a alocat ţării peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Finanţarea a inclus sprijin bugetar pentru securitatea energetică şi tranziţia către energie curată, măsuri destinate gospodăriilor afectate de creşterea facturilor la electricitate şi asistenţă pentru reformarea sectorului justiţiei.

Editor : C.S.

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