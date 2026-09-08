UE permite Ucrainei să cumpere rachete Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro

Uniunea Europeană a anunţat marţi că a acceptat ca Ucraina să cumpere rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot folosind 3,2 miliarde de euro din programul european de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro.

Acest program de asistenţă financiară constă într-un împrumut din care Ucraina primeşte în tranşe până la sfârşitul anului viitor 60 de miliarde de euro pentru achiziţii militare şi 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar,.

Kievul va trebui să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia îi va plăti „reparaţii de război”, altfel va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia şi Slovacia. Tranşele deja plătite Ucrainei din acest program însumează până în prezent 8,4 miliarde de euro.

Una dintre condiţiile ataşate acordării împrumutului este să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE. Un sistem antiaerian european comparabil cu sistemul american Patriot este sistemul franco-italian SAMP/T, dar disponibilitatea acestuia este redusă.

Prin urmare, statele UE au acceptat o derogare de la condiţiile împrumutului, astfel încât Ucraina să poată cumpăra cu aceste fonduri interceptoare Patriot.

„Salut acordul statelor membre privind derogarea acordată Ucrainei de a cumpăra echipamente cruciale pentru sistemele de apărare aeriană Patriot”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Kievul va putea folosi următoarea tranşă a împrumutului european, în valoare de 3,2 miliarde de euro, „pentru a-şi proteja mai bine spaţiul aerian în faţa atacurilor ruseşti nediscriminatorii”, a adăugat Von der Leyen, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Interceptoarele Patriot sunt foarte eficiente împotriva rachetelor balistice lansate aproape zilnic de Rusia asupra unor ţinte în Ucraina. Confruntată cu insuficienţa rachetelor Patriot, armata ucraineană a încetat să comunice public numărul ţintelor aeriene ruseşti doborâte, pentru a nu evidenţia rata redusă de interceptare a acestora.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaţilor Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european Ucraina ar putea achiziţiona aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori. Prin urmare, el le-a cerut susţinătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului.

Editor : B.P.