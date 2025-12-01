Live TV

UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil"

URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen/ Foto: Inquam Photos / George Calin

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat luni că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă. În același timp, Minskul a acuzat la rândul său Lituania că foloseşte drone pentru operaţiuni de spionaj împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Preşedinta Comisiei Europene a declarat că a discutat luni situaţia într-o conversaţie telefonică cu preşedintele lituanian, Gitanas Nauseda.

„Situaţia la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creştere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiştilor în spaţiul aerian lituanian”, a afirmat Von der Leyen pe reţelele sociale, adăugând că aceste „atacuri hibride ale regimului Lukaşenko sunt complet inacceptabile”, scrie Agerpres. 

În acest context, ea a anunţat că UE „pregăteşte măsuri suplimentare” în cadrul regimului său de sancţiuni împotriva Belarusului, ţară aliată a Rusiei.

Incursiunile baloanelor folosite de contrabandiştii de ţigări au perturbat în Lituania sute de zboruri şi au cauzat pierderi semnificative aeroporturilor din această ţară.

Potrivit Lituaniei şi Bruxelles-ului, în aceste incursiuni nu este vorba doar despre contrabandă, ci şi despre o campanie hibridă mai amplă şi mai ţintită, împreună cu alte acţiuni, inclusiv traficul de migranţi.

Apariţia acestor baloane urmează unor incursiuni cu drone dinspre Belarus. O astfel de dronă a provocat în luna iulie panică în rândul autorităţilor de la Vilnius.

Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) şi preşedintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duşi pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autorităţile şi-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.

Tot în acea perioadă, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcţia Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, şi-a pierdut traiectoria şi astfel şi-a schimbat direcţia către Belarus şi apoi către Lituania, unde s-a prăbuşit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.

Belarusul la rândul său a acuzat luni Lituania că foloseşte împotriva sa drone pentru spionaj şi pentru a lansa „materiale extremiste”.

„O dronă de origine necunoscută a fost găsită ieri pe una dintre străzile din Grodno” un oraş din vestul Belarusului, a transmis luni Ministerul de Interne de la Minsk, care a publicat şi imagini cu ceea ce susţine că este respectiva dronă.

„În urma inspecţiei efectuate de poliţie, s-a constatat că drona era echipată cu o cameră foto şi video capabilă să colecteze informaţii. În plus, materiale tipărite extremiste au fost lansate din dronă”, adaugă acelaşi minister. Guvernul de la Vilnius a negat acuzațiile.

