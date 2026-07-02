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UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei după atacurile asupra Ucrainei. Anunțul făcut de Kaja Kallas

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Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images
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Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunţat joi că va propune sancţiuni suplimentare contra Moscovei în urma unui nou val de atacuri ruse asupra Ucrainei.

„Astăzi, voi propune sancţionarea mai multor entităţi ce sprijină complexul militar-industrial al Rusiei, ca răspuns la lovituri. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancţiuni trebuie să fie impuse”, a scris Kaja Kallas pe X, transmite Reuters, preluată de Agerpres. 

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Capitala Ucrainei a fost vizată de baraje de rachete şi drone ruseşti care au distrus etaje întregi ale unor clădiri rezidenţiale şi s-au soldat cu cel puţin nouă morţi, potrivit autorităţilor, după un avertisment al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Kievul este constant ţinta unor atacuri aeriene criminale şi uneori de mare amploare.

Uniunea Europeană a impus sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).

Până în prezent, UE a adoptat 20 pachete de sancţiuni. Sancţiunile economice vizează sectoarele financiar, comercial, energetic, al transporturilor, al tehnologiei şi al apărării din Rusia, precum şi serviciile furnizate Rusiei sau cetăţenilor ruşi.

Sancţiunile europene sunt atent direcţionate, concepute astfel încât să fie proporţionale şi sunt temporare. Aceasta înseamnă că ele sunt revizuite periodic şi că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele UE sau se fac paşi semnificativi în direcţia acestora.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică unui număr de peste 2.700 de persoane şi entităţi. 

Citește și: Numărul uriaș al morților și răniților în Ucraina. Câți soldați a pierdut Moscova și câți a pierdut Kievul în patru ani de război

Editor : C.S.

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