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UE prelungește protecția pentru refugiații ucraineni, dar introduce schimbări. Ce categorie este vizată

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copil cu o jucarie si un bagaj cu steagul ucrainei
FOTO cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Din articol
O solicitare venită de la Kiev

Uniunea Europeană a decis, vineri, să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre. În același timp, Bruxelles-ul pregătește o modificare importantă: bărbații de vârstă militară care vor solicita de acum înainte acest statut nu vor mai putea beneficia de el, la cererea autorităților de la Kiev, relatează Kyiv Independent

Înăsprirea condițiilor pentru acordarea protecției temporare se înscrie într-o tendință care începe să se contureze în mai multe state europene. Danemarca a adoptat o măsură similară cu o zi înainte, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile ucrainenilor aflați sub acest regim.

Mecanismul de protecție temporară a fost activat de Uniunea Europeană chiar în prima zi a invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Acesta trebuie însă reînnoit anual, iar înaintea deciziei de vineri urma să expire în martie 2027.

„Avem nevoie de claritate acum pentru ucrainenii aflați în Uniunea Europeană. De aceea am decis să facem această prelungire din timp, fără să așteptăm anul 2027”, a declarat comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner.

Noua decizie prelungește protecția temporară până în martie 2028, perioadă în care statele membre vor încerca să găsească o soluție pe termen lung pentru statutul refugiaților ucraineni.

O solicitare venită de la Kiev

Pe lângă această prelungire, Comisia Europeană propune introducerea unei restricții pentru bărbații de vârstă militară, categorie căreia legislația ucraineană îi interzice, în general, să părăsească țara. Potrivit lui Brunner, măsura a fost solicitată de guvernul ucrainean.

„Aceasta este solicitarea pe care ne-a adresat-o Ucraina”, a afirmat comisarul european.

Publicația The Kyiv Independent a transmis că a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului ucrainean de Externe cu privire la această decizie.

Propunerea a fost criticată de comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, care avertizează că restricțiile ar putea ridica probleme privind respectarea drepturilor fundamentale.

„Aspectele legate de serviciul militar pot constitui motive pentru acordarea protecției, iar statele membre trebuie să garanteze accesul la evaluări individuale”, se arată într-un comunicat al biroului lui O'Flaherty.

Noile reguli nu îi vor afecta pe bărbații care au obținut deja protecție temporară în Uniunea Europeană, acestea urmând să se aplice doar noilor solicitări.

Magnus Brunner a precizat că persoanele care nu vor mai fi eligibile pentru protecția temporară vor putea depune cereri de azil în baza procedurilor obișnuite prevăzute de legislația europeană.

Măsurile vor intra în vigoare în următoarele săptămâni, după aprobarea formală de către statele membre și publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Editor : C.S.

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