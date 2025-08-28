UE propune un hub de securitate la Marea Neagră și anunță investiții în România și Bulgaria pentru infrastructura militară

Uniunea Europeană propune crearea unui hub pentru securitate maritimă la Marea Neagră, care să monitorizeze regiunea strategică și să protejeze infrastructura critică. Măsura vine pe fondul războiului Rusiei în Ucraina și al îngrijorărilor privind siguranța cablurilor submarine și a instalațiilor offshore.

UE vrea un hub de securitate la Marea Neagră

Hub-ul ar urma să fie înființat pe termen scurt și „cu un sentiment de prioritate, din cauza războiului de agresiune al Rusiei”, se arată într-un document al UE. Acesta va folosi contribuțiile țărilor riverane Mării Negre și ale statelor membre pentru a „îmbunătăți conștientizarea situației maritime și schimbul de informații, monitorizarea în timp real de la spațiu până la fundul mării și avertizarea timpurie”.

Potrivit documentului, hub-ul va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene. Vor fi utilizate senzori subacvatici, nave telecomandate și drone de supraveghere, informează Reuters.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat că hub-ul ar putea ajuta și la monitorizarea componentei maritime a unui viitor acord de pace între Rusia și Ucraina.

Bruxelles-ul a prezentat o strategie mai amplă pentru regiunea Mării Negre, care include investiții în infrastructura de transport pentru utilizare militară. Noua strategie va permite regiunii să transporte mai bine echipamente militare grele, în condițiile în care amenințarea Rusiei planează asupra Europei de Est, potrivit Politico.

„Securitatea în Marea Neagră este vitală și pentru securitatea europeană”, a declarat Kaja Kallas, adăugând că aceasta este în prezent subminată de „războiul total al Kremlinului în Ucraina și de atacurile hibride asupra infrastructurii maritime”.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a spus că strategia este un răspuns la „provocările geopolitice” într-o lume în care „dependențele sunt transformate în arme”. Ea a precizat că Marea Neagră este „o punte către Caucazul de Sud și Asia Centrală și o arteră vitală pentru comerțul cu energie și alimente”.

România și Bulgaria, vizate de investiții în infrastructură militară

România și Bulgaria, singurele state UE de la Marea Neagră, vor beneficia de investiții în modernizarea porturilor, căilor ferate și aeroporturilor pentru a putea transporta echipamente militare grele. „Acest lucru va ajuta la asigurarea faptului că trupele pot fi acolo unde este nevoie, atunci când este nevoie”, a spus Kallas.

Anterior, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a estimat costurile modernizării infrastructurii de transport pentru scopuri militare la circa 75 de miliarde de euro.

UE are în vedere și alte măsuri, precum monitorizarea proprietăților străine asupra porturilor și a altor facilități-cheie, dezvoltarea de noi coridoare energetice, legături de transport și infrastructură digitală, dar și sprijinirea comunităților de coastă pentru a face față daunelor provocate de război și schimbărilor climatice.

Kos a spus că „în întreaga lume, țările caută acum cooperare cu parteneri de încredere și predictibili, ceea ce UE reprezintă. Astfel de parteneriate ne vor face mai siguri colectiv și vor crea oportunități de afaceri pentru toată lumea.”

Comisia Europeană a subliniat că prin noua strategie dorește să consolideze legăturile cu Ucraina, Moldova, Georgia, Turcia, Armenia și Azerbaidjan.

Editor : Ș.A.