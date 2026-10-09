UE retrage Panama de pe lista neagră a paradisurilor fiscale, la zece ani de la scandalul „Panama Papers”

Uniunea Europeană a anunțat vineri că a retras Panama şi Vietnamul de pe lista europeană a paradisurilor fiscale, în urma unor progrese realizate de cele două ţări.

„Această actualizare reflectă o tendinţă pozitivă în domeniul conformării la normele internaţionale de bună guvernanţă fiscală”, anunţă CE într-un comunicat, potrivit News.ro.

Această decizie a fost luată de către miniştrii Finaţelor din UE, la o reuniune la Luxemburg.

Panama a fost înscrisă pe această listă neagră a UE în 2020, iar Vietnamul în februarie 2026.

Acest instrument menit să lupte împotriva evaziunii fiscale a multinaţionalelor şi marilor bogătaşi a fost înfiinţat în decembrie 2017, după mai multe scandaluri - dezvăluite de către dosarele „Panama Papers” şi „LuxLeaks”.

Sancţiunile impuse ţărilor de pe listă pot include blocarea accesului la fonduri europene.

Pe această listă a paradisurilor fiscale din lume se află, în prezent, opt ţări sau teritorii.

Acestea sunt Insulele Samoa Americană, teritorul britanic Anguilla, Insula americană Guam, Insulele Palaos, Rusia, Insulele Turks şi Caicos, Insulele Virgine Americane şi Vanuatu.

Aceste ţări sau teritorii „nu se conformează normelor fiscale internaţionale convenite sau nu-şi respectă angajamentele pe care şi le-au asumat în domeniul bunei guvernanţe fiscale”, potrivit UE.

Această listă a paradisurilor fiscale este actualizată o dată pe an.

„Panama Papers” este o anchetă jurnalistică bazată pe o scurgere de informații confidențiale de la un birou de avocatură din Panama și care a dezvăluit metodele prin care unii dintre cei mai bogați oameni din lume și politicieni își ascund averile în paradisuri fiscale.

Editor : M.B.