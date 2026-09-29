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UE ridică semne de întrebare cu privire la finanțarea Ucrainei. Ce îi îngrijorează pe liderii europeni

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steagurile ucrainei si ue
Foto: GettyImages
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Din articol
Scandaluri de corupție

Ucraina nu ar trebui să se bazeze pe o finanțare necondiționată din partea Uniunii Europene, având în vedere problemele interne ale țării, susține o sursă citată de RBC Ukraine. În același timp, liderii europeni se așteaptă ca Ucraina să furnizeze detalii mai concrete despre nevoile sale financiare.

O sursă din cadrul Cabinetului de Miniștri susține că Ucraina nu ar trebui să se bazeze pe o finanțare necondiționată. Potrivit acesteia, una dintre probleme este lipsa unei liste clare a nevoilor financiare ale țării și a sumei necesare pentru finanțare.

Totodată, sursa suține că partenerii europeni se așteaptă ca Ucraina să-și îndeplinească angajamentele chiar și în contextul crizei. Între timp, Kievul continuă să sublinieze necesitatea unei finanțări suplimentare.

Scandaluri de corupție

Sursa citată a identificat, de asemenea, scandalurile recente de corupție în care au fost implicați înalți funcționari ca fiind o altă problemă. Acestea nu afectează în mod direct volumul finanțării, dar creează un context negativ în capitalele europene, precizează sursa.

În același timp, țările europene sunt mai interesate să acorde fonduri Ucrainei pentru achiziționarea de arme direct de la producătorii europeni decât să le direcționeze către cheltuieli sociale, inclusiv salariile cadrelor didactice și pensii.

Surse din parlamentul ucrainean au declarat publicației că Rada Supremă va reuși, în cele din urmă, să adopte majoritatea legilor necesare și Kievul va reuși să-și acopere cheltuielile până la sfârșitul anului.

Aceste informații vin în contextul în care Oleksii Antypovych, directorul Rating Group, a afirmat că starea de spirit a ucrainienilor devine din ce în ce mai apatică, în timp ce Kievul se distinge în mod evident de celelalte orașe din țară în ceea ce privește nivelul de anxietate.

Amintim că, Uniunea Europeană intenționează să mobilizeze 100 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul viitorului său buget pe șapte ani, pentru perioada 2028-2034.

Pachetul rămâne în mare parte necontestat în cadrul negocierilor privind viitorul buget pe șapte ani al blocului comunitar, potrivit unui diplomat de rang înalt al UE, familiarizat cu discuțiile, citat de European Pravda.

Până în prezent, suma destinată Ucrainei nu a constituit un punct major de dezacord între statele membre. „Răspunsul scurt este că nu a făcut obiectul multor discuții - iar acesta este un semnal pozitiv”, a declarat pe 18 septembrie un diplomat UE, sub protecția anonimatului, pentru European Pravda.

Potrivit diplomatului citat de European Pravda, guvernele statelor membre recunosc faptul că Ucraina va avea nevoie de un sprijin financiar substanțial în următorii ani și că există în prezent dificultăți în ceea ce privește finanțarea acestei țări.

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Editor : C.L.B.

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