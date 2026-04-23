UE riscă un conflict cu SUA din cauza unui proiect energetic din Balcani legat de apropiați ai lui Donald Trump

USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Conform unor documente consultate de The Guardian, UE riscă o confruntare cu Donald Trump după ce a încercat să blocheze atribuirea unui contract profitabil pentru o conductă în Balcani către o companie condusă de avocatul său personal. Bruxellesul a intrat în conflict cu liderul de la Casa Albă pe tema comerțului, a Ucrainei și a cheltuielilor militare, dar intervenția în proiectul conductei „Southern Interconnection” pare să fie prima ocazie în care a contestat o inițiativă comercială a unor persoane apropiate președintelui american, notează sursa citată.

Conducta va traversa Bosnia și Herțegovina. Conform unor surse bosniace, în urma unor luni de presiuni din partea oficialilor americani, liderii țării au acționat rapid pentru a atribui contractul unei companii cu sediul în Wyoming, până atunci puțin cunoscută.

AAFS Infrastructure and Energy a fost înființată în noiembrie anul trecut și nu și-a dezvăluit acționarii. În fruntea companiei se află doi membri de frunte ai campaniei lui Trump menite să conteste înfrângerea sa electorală din 2020: Jesse Binnall, un avocat care l-a apărat împotriva acuzațiilor de incitare la revoltele de la Capitoliu după înfrângerea sa, și Joe Flynn, fratele fostului consilier pentru securitate națională al președintelui.

În ciuda lipsei unor realizări concrete, AAFS intenționează să investească 1,5 miliarde de dolari în conductă și în alte proiecte de infrastructură din Bosnia, a declarat reprezentantul său local.

În luna martie, parlamentarii au aprobat o lege despre care Transparency International a afirmat că ar crea un „precedent periculos”, prevăzând că acordarea contractului către AAFS trebuie să se facă fără licitație. Câteva zile mai târziu, reprezentantul Bruxellesului la Sarajevo a transmis liderilor bosniaci un avertisment în privat, spunându-le că pun în pericol speranțele țării de a adera la UE.

Într-o scrisoare trimisă la 13 aprilie, obținută de site-ul bosniac de jurnalism de investigație istraga.ba și consultată de The Guardian, oficialul UE Luigi Soreca a scris că, în temeiul unui acord energetic între Bosnia și Bruxelles, era „esențial ca proiectele de lege să fie coordonate în detaliu” cu UE.

Soreca a afirmat că Bruxellesul ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legislația privind conductele. „În acest fel, Bosnia și Herțegovina poate continua să avanseze pe calea europeană și să evite pierderea oportunităților de integrare ulterioară, precum și a oportunităților financiare”, a spus el.

Conform lui Jesse Binnall, conducta reprezintă o „prioritate pentru administrația Trump”. Întrebat despre intervenția UE, acesta a declarat: „AAFS nu va pierde niciodată din vedere ceea ce contează cu adevărat în acest proiect: asigurarea securității energetice și stimularea dezvoltării economice pentru populația din Bosnia și Herțegovina. Ne angajăm să colaborăm îndeaproape cu toate autoritățile competente pentru a dezvolta infrastructura necesară transformării acestei viziuni în realitate.”

Prin conectarea Bosniei la un terminal de gaze naturale lichefiate situat în largul coastei croate, conducta ar permite gazelor din SUA să ajungă într-o țară care depinde în totalitate de Rusia pentru aprovizionarea sa.

După ce Vladimir Putin a declanșat invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Bruxellesul a stabilit un termen limită pentru statele membre ale UE – precum și pentru țările candidate la aderare, cum ar fi Bosnia – pentru a înceta achiziționarea de gaze rusești până în 2028.

Cu toate acestea, Bruxelles-ul se confruntă cu perspectiva ca o nouă piesă crucială de pe tabla de șah energetică a Europei să ajungă sub controlul nu doar al unei companii americane, ci al uneia care are legături personale cu un președinte ostil, scrie sursa citată.

Site-ul web al AAFS prezintă un vultur de dimensiuni mari, care evocă puterea Statelor Unite. Nu menționează numele niciunui membru al personalului, dar precizează că aceștia au „zeci de ani de experiență cumulată în domeniile energiei, infrastructurii, finanțelor și dezvoltării de proiecte internaționale”. AAFS nu pare să fi derulat până în prezent niciun proiect de infrastructură de amploarea celui planificat în Balcani.

Binnall și Flynn nu sunt singurii din cercul lui Trump care au manifestat interes față de Bosnia. Michael Flynn, fratele lui Joe Flynn – un fost șef al serviciilor secrete americane a cărui condamnare pentru că a mințit FBI-ul în legătură cu relațiile sale cu Rusia a fost anulată prin grațierea acordată de Trump în 2020 – a făcut lobby în favoarea liderului facțiunii naționaliste sârbe din Bosnia.

Campania de lobby a reușit, în luna octombrie, să obțină ridicarea sancțiunilor impuse de SUA împotriva lui Milorad Dodik, liderul sârbilor bosniaci care a subminat acordul de pace din 1995, care a pus capăt unui război de trei ani în care au murit peste 100.000 de oameni.

În aprilie, Donald Trump Jr., care conduce imperiul afacerilor familiei, a vizitat Sarajevo. Deși nici el, nici Michael Flynn nu par să fie implicați direct în proiectul conductei, Dodik și-a exprimat sprijinul pentru acesta.

Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți": administrația Trump caută modalități de a sancționa aliații. România, posibil câștigătoare

Piețele energetice globale sunt la un pas de dezastru. Care sunt cei trei factori care împing lumea înspre marginea prăpastiei

