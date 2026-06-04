UE sare în ajutorul Armeniei și pregătește un pachet de sprijin economic: Rusia „folosește relațiile economice ca mijloc de presiune”

Uniunea Europeană pregătește un pachet de sprijin economic în valoare inițială de 50 de milioane de euro pentru Armenia, după ce Rusia a impus acestei țări o serie de restricții comerciale, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters.

„Astăzi am discutat cu prim-ministrul Nikol Pașinian despre recentele restricții impuse de Rusia împotriva Armeniei. Este vorba, fără îndoială, de o formă de coerciție economică, iar acest lucru este inacceptabil”, a declarat von der Leyen.

„Prin extinderea restricțiilor la exportul produselor armene, Moscova folosește relațiile economice ca mijloc de presiune politică. Cunoaștem prea bine acest scenariu. De aceea, Europa se află ferm de partea Armeniei. Pregătim un pachet de sprijin din partea UE”.

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Autoritățile ruse au decis să restricționeze importul în țară al legumelor și fructelor de pădure din Armenia, după ce au luat deja măsuri similare în cazul florilor, apei minerale și alcoolului.

Autoritatea a invocat ca motiv al restricțiilor „cazurile tot mai frecvente de încălcări la livrarea” produselor armene în Federația Rusă și amenințarea la adresa siguranței fitosanitare. „În plus, autoritatea competentă din Armenia nu a luat măsurile corespunzătoare cu privire la încălcările identificate anterior”, au declarat autoritățile.

Luni, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a anunțat că blocul comunitar va continua să sprijine Armenia după încercările de „coerciţie” din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare din 7 iunie.

„Rusia încearcă să prejudicieze economia Armeniei şi să influenţeze rezultatul alegerilor parlamentare”, a acuzat purtătorul de cuvânt, Anouar El Anouni.

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Editor : A.M.G.