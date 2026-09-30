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UE se aşteaptă la preţuri „foarte ridicate” la petrol şi gaze în această iarnă: „Nu există nicio îndoială că va fi dificil”

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conducte de gaze inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Uniunea Europeană nu prevede probleme de aprovizionare cu energie în această iarnă, dar se aşteaptă la preţuri „foarte ridicate” la petrol şi gaze, a declarat marţi comisarul european Dan Jorgensen, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor energiei care a avut loc la Dublin, relatează AFP, potrivit News.ro.

Având în vedere criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, „nu există nicio îndoială că ne îndreptăm spre o iarnă dificilă”, a subliniat comisarul.

„Într-o iarnă obişnuită, aproape 50 de milioane de persoane din Europa nu îşi pot încălzi corespunzător locuinţele. Iarna aceasta ar putea fi şi mai grea. Prin urmare, tratăm situaţia cu mare seriozitate, fără a mai vorbi de industria noastră, care se află, la rândul ei, sub presiune”, a continuat Dan Jorgensen.

În acest context, comisarul UE intenţionează să relaxeze anumite reguli. Pentru a „deschide piaţa”, Dan Jorgensen a propus amânarea cu un an a unei legi europene împotriva emisiilor de metan legate de importurile de hidrocarburi, un gest în favoarea întreprinderilor din sector.

Uniunea Europeană se aliniază astfel unei cereri recente a preşedintelui francez Emmanuel Macron. Amânarea aplicării acestui text din 2027 până în 2028 va fi supusă spre aprobare statelor membre şi Parlamentului European.

Această lege urmează să oblige companiile care importă hidrocarburi în Europa să monitorizeze şi să declare emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.

Această reglementare este contestată de mai multe ţări producătoare de energii fosile, în frunte cu Statele Unite, care o consideră o constrângere şi susţin că ar putea frâna exporturile lor. Organizaţiile de mediu au avertizat însă împotriva amânării, asigurând că acest termen nu ar avea niciun impact asupra preţurilor energiei, dar ar reprezenta o nouă lovitură pentru politica climatică europeană.

Editor : C.L.B.

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