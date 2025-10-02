UE și Marea Britanie, aproape de acord pe taxa pe carbon. Exportatorii britanici ar putea fi scutiți de la plata din 2026

UE și Marea Britanie sunt aproape de un acord care ar proteja exportatorii britanici de noua taxă europeană pe carbon, ce urmează să fie aplicată din 2026, potrivit The Guardian. Măsura ar urma să ofere o scutire temporară până la alinierea celor două scheme de reducere a emisiilor, în condițiile în care Regatul Unit va introduce propria taxă abia din 2027.

UE va introduce de la 1 ianuarie mecanismul de ajustare la frontieră pentru carbon (CBAM), care va impune taxe suplimentare pentru importurile provenite din industrii cu emisii mari de carbon, precum oțelul, sticla și îngrășămintele.

Companiile britanice și-au exprimat îngrijorarea că această taxă ar putea crește facturile consumatorilor și ar putea duce la un aflux pe piața britanică de produse ieftine, cum ar fi oțelul chinezesc, care altfel ar fi ajuns pe piața europeană.

Marea Britanie plănuiește să introducă propria versiune a taxei, însă abia din 2027. Guvernul de la Londra a cerut o scutire temporară de la CBAM-ul european, până când cele două părți își vor armoniza schemele de reducere a emisiilor.

Potrivit The Guardian, atât UE, cât și Marea Britanie lucrează la un mecanism care să protejeze exportatorii britanici de impactul măsurii. Ambele părți consideră că un acord temporar este acum foarte probabil.

Un astfel de aranjament ar fi un sprijin semnificativ pentru companiile dependente de comerțul cu Uniunea Europeană. Noul acord ar putea fi convenit până în mai sau iunie, la următorul summit UE-Marea Britanie.

La întâlnirea din mai, premierul britanic Keir Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit să conecteze schemele de emisii ale celor două părți și au anunțat un pact formal de apărare și securitate.

Tot în următoarele săptămâni ar putea fi încheiat și un acord prin care companiile britanice de apărare să participe la proiecte militare finanțate prin împrumuturi europene pentru apărare. Prima rundă de aplicații este programată până la sfârșitul lunii noiembrie.

Separat, UE și Marea Britanie negociază și un program care să permită mobilitatea tinerilor, oferindu-le posibilitatea de a trăi și lucra temporar de o parte și de alta a Canalului Mânecii.

Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a declarat săptămâna trecută că guvernul dorește un acord „ambițios”, care să fie „bun pentru economie, bun pentru creștere și bun pentru afaceri”. Ea a explicat că discuțiile vizează numărul de participanți, intervalul de vârstă și durata șederii.

Vorbind la o recepție a UE în cadrul conferinței Partidului Laburist de la Liverpool, ministrul de externe Stephen Doughty a spus că guvernul urmărește „o resetare mai amplă cu întreaga Europă”.

„Este vorba despre revenirea Marii Britanii pe scena mondială, pe scena europeană, ca partener pentru pace, prosperitate și progres”, a declarat el.

Un oficial al Cabinet Office a precizat că „nu vom anticipa negocierile și nu vom oferi un comentariu continuu asupra lor”.

Naomi Smith, director executiv al organizației Best for Britain, care face campanie pentru această măsură din mai 2023, a subliniat: „Unii dintre cei mai mari investitori internaționali ai Marii Britanii au avertizat că diferențele dintre UE și Regatul Unit în privința taxelor pe carbon ar putea costa locuri de muncă și investiții. Această măsură de bun-simț va reduce costurile și birocrația pentru companiile din UE și Marea Britanie și va contribui la creșterea economică a Marii Britanii. Guvernul trebuie acum să lucreze cu aliații noștri europeni pentru a alinia pe deplin regimul propriu de taxare a carbonului și a asigura aceste beneficii pe termen lung.”

