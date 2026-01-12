Live TV

UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA va încerca să preia Groenlanda, anunță comisarul european pentru Apărare: „Va fi sfârşitul NATO”

Data publicării:
Steagul SUA și Groenlanda. Foto: Shutterstock

Tratatul UE obligă ţările membre să ofere asistenţă în cazul unei agresiuni militare împotriva vreuneia dintre ele, a amintit luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, referindu-se la o eventuală încercare a SUA de a anexa Groenlanda, şi s-a declarat de acord cu punctul de vedere al şefei guvernului danez Mette Frederiksen, care a estimat anterior că o astfel de acţiune din partea SUA ar însemna sfârşitul NATO, relatează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

Danemarca şi SUA, ambele membre ale NATO, urmează să se întâlnească săptămâna aceasta pentru a discuta despre Groenlanda. Atât guvernul local din Groenlanda cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă. Aceasta ar însemna însă sfârşitul NATO, a avertizat săptămâna trecută şefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen. "Dacă Statele Unite decid să atace o altă ţară NATO, atunci totul se va sfârşi, iar aceasta include NATO şi implicit securitatea postbelică", a remarcat ea.

"Sunt de acord cu premierul danez că aceasta va fi sfârşitul NATO", a afirmat comisarul european pentru apărare, lituanianul Andrius Kubilius, într-o declaraţie acordată agenţiei Reuters și citată de Agerrpes, la o conferinţă pe teme de securitate desfăşurată luni în Suedia. Este o situaţie care ar avea un "impact profund negativ asupra oamenilor şi asupra relaţiilor noastre transatlantice", a completat el, adăugând însă că nu crede în scenariul unei invazii americane în Groenlanda.

Dar dacă o astfel de invazie chiar ar avea loc, a continuat comisarul european, articolul 42.7 din Tratatul Uniunii Europene obligă statele membre să ofere asistenţă militară Danemarcei. "Va depinde foarte mult de Danemarca, cum va reacţiona, care va fi poziţia sa, dar categoric există o astfel de obligaţie a statelor membre de a oferi asistenţă reciprocă dacă un alt stat membru se confruntă cu o agresiune militară", a explicat el.

Comisarul european a mai spus că nu înţelege raţiunea ocupării Groenlandei prin forţă şi a avertizat că o asemenea acţiune va avea efecte negative asupra tuturor aspectelor ce privesc relaţiile dintre Europa şi SUA, el susţinând că "inclusiv americanii se pot confrunta cu consecinţe negative destul de dureroase".

Comisarul Andrius Kubilius a insistat că UE poate oferi Groenlandei asistenţă de securitate, dar numai dacă Danemarca o solicită, inclusiv participarea cu trupe şi echipamente precum nave de război sau sisteme anti-dronă. "Responsabililor militari le revine să stabilească nevoile de apărare ale Groenlandei şi Arcticii. Dar totul este posibil", a indicat el.

Potrivit ziarului britanic The Telegraph, responsabili militari europeni elaborează planuri preliminare pentru o posibilă misiune aliată, care ar putea include trupe, nave şi avioane, cu participarea mai multor ţări europene, inclusiv a Regatului Unit.

