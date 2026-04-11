UE trebuie să se extindă pentru a face față amenințării ruse în cazul în care SUA se retrag din NATO, afirmă Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Patru țări care ar trebui să adere „Securitatea pe primul loc, economia pe al doilea”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că UE ar avea nevoie de mai multe state membre pentru a asigura securitatea Europei în fața unei potențiale agresiuni ruse, în cazul în care SUA s-ar retrage din alianța militară NATO. Zelenski a afirmat vineri, într-o postare pe rețelele de socializare, că UE, în „forma sa actuală”, nu este suficientă pentru a garanta securitatea europeană fără SUA, scrie TVPWorld.

„Dacă Statele Unite se gândesc cu adevărat să se retragă din NATO, atunci securitatea europeană se va baza exclusiv pe Uniunea Europeană… Cred că UE se află într-o situație în care are nevoie de mai multe țări”, a spus el.

Patru țări care ar trebui să adere

Zelenski a menționat patru țări de pe continentul european care nu fac parte din UE și despre care a spus că, împreună, ar putea contribui la asigurarea securității Europei – Marea Britanie, Norvegia, Turcia și Ucraina.

Liderul ucrainean a declarat: „Acestea sunt patru țări puternice, care fac parte din Europa. Împreună, acestea dispun de armate mai puternice decât armata Rusiei.”

Fără Ucraina și Turcia, Europa „nu poate face față Rusiei”, a adăugat el.

„Cu cele patru țări alături, puteți prelua controlul asupra mărilor, puteți avea un spațiu aerian sigur și cele mai mari forțe terestre.”

„Securitatea pe primul loc, economia pe al doilea”

Zelenski a spus că, dacă Rusia își mărește efectivele armatei la 2,5 milioane, Europa trebuie să se gândească nu doar la securitate, ci și la „modul de a-și păstra independența”. El a adăugat: „Securitatea pe primul loc, economia pe al doilea. Nu invers.”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în ultimele săptămâni că se va retrage din NATO, pe fondul frustrării sale față de reticența aliaților de la Washington de a se implica în conflictul din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului din februarie.

Președintele american a criticat deseori NATO, acuzând de mult timp statele membre că nu își asumă suficientă responsabilitate pentru propria securitate și se bazează prea mult pe Washington.

Trump a stârnit, de asemenea, îngrijorări cu privire la viitorul alianței prin amenințările sale repetate, făcute la începutul acestui an, de a anexa Groenlanda, care face parte din Danemarca, stat membru al NATO. De atunci, el și-a moderat retorica.

