Live TV

UE trimite elicoptere și bombardiere cu apă pentru stingerea celui mai grav incendiu din Belgia din ultimele trei decenii

Data publicării:
Incendiu în Hautes Fagnes, Belgia
Incendiu în Hautes Fagnes, Belgia. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere şi două bombardiere cu apă pentru a ajuta la eforturile de stingere a incendiului de vegetaţie din estul Belgiei, a anunţat comisarul european pentru pregătire şi gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, după ce guvernul de la Bruxelles, solicitase asistenţă europeană.

Elicoptere şi avioane suplimentare din Republica Cehă, Suedia şi Olanda au fost desfăşurate, a scris Hadja Lahbib pe X, transmit Reuters şi dpa preluate de Agerpres.

Incendiul, cele mai grav înregistrat în Belgia în ultimele trei decenii, au distrus începând de vineri la prânz aproximativ 1.600 de hectare de vegetaţie în apropierea oraşului Baelen, aflat la circa 25 de kilometri de frontiera cu Germania.

Pompierii germani ajută la eforturile de stingere a focului încă de vineri seară, potrivit autorităţilor locale. Agenţia pentru protecţie civilă din Belgia a cerut ajutor din partea armatei.

Numeroase ţări europene, printre care Belgia, au fost lovite în această săptămână de al cincilea val de căldură din ultimele trei luni. Pompierii şi fermierii au reuşit să pompeze apă din lacurile din zonă pentru a stinge flăcările, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de transport şi infrastructură al regiunii belgiene Valonia.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
bile loto
4
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
procuror accident brasov
5
Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la...
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Digi Sport
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait.
Şeful Forţelor Navale: Nouă mine marine neutralizate şi opt drone distruse de la începutul războiului din Ucraina
Vladimir Putin
„Anul distrugerii NATO și UE din interior”. Ordinul lui Putin dat serviciilor secrete din Rusia. Și Moldova este vizată direct
cereale din ucraina
Ucraina cere UE un ajutor de 220 de milioane de euro pentru agricultorii afectați de război și secetă
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
UE: Noi norme pentru tratarea vehiculelor la casare. „Vorbim de securizarea materialelor critice, nu doar de reciclare”
MCZoYXNoPTY4MTc2ZTk2ZTU1NjNkMWNkZDY0NWJkNzU2ODRkYjc4.thumb
„Regimul de la Teheran continuă să verse sânge.” 26 de ţări îi cer Iranului să oprească execuțiile disidenţilor
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi...
dragos pislaru (1)
România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84...
photo-collage.png - 2026-06-30T115909.215
VIDEO Armata a detonat drona găsită vineri la Plauru
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la...
Ultimele știri
Un candidat din partea AfD ar putea ajunge premier în septembrie. Der Spiegel: „Cel mai periculos om din Germania”
Rinul atinge un nou minim record din cauza secetei. Transportul de mărfuri, grav afectat
Momentul cumplit al producerii accidentului de la Ianca, filmat cu o camera de bord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din...
Fanatik.ro
Afacerea lui Florin Tănase cu Dragomir, pusă pe hold: „Au ieșit toate actele”. Cele 4 „lovituri” pe care le...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Replica zilei: „N-am mâncat două zile când a bătut Auda pe FCSB!”. Un patron din Superliga, ironii la adresa...
Adevărul
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record...
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Secretele tulburătoare ale insulei Ada Kaleh. „Gibraltarul” de la Porțile de Fier, ascuns sub Dunăre chiar și...
Newsweek
Care pensionari vor primi totuși bani în plus la pensie în 2026? E vorba de sume între 50 și 200 lei
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...