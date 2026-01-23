UE trimite generatoare de urgenţă în Ucraina, după ce atacurile ruseşti au lăsat un milion de oameni fără curent electric

Comisia Europeană a trimis vineri 447 de generatoare de urgenţă, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU găzduite de Polonia, pentru a reface alimentarea cu energie a spitalelor, a adăposturilor şi a serviciilor critice, în contextul în care peste un milion de ucraineni au rămas fără energie electrică, apă şi încălzire în urma atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, informează un comunicat al executivului UE.

Generatoarele vor fi distribuite de Ministerul Dezvoltării Comunităţilor şi Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roşie ucraineană, către cele mai afectate comunităţi.

„Atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de căldură, de lumină şi de servicii de bază în toiul unei ierni aspre. Aceste atacuri au ca scop să distrugă spiritul ucrainean. Dar nu vor reuşi. Europa răspunde prin acţiune, nu prin cuvinte. Noile generatoare sunt deja pe drum, adăugându-se celor peste 9.500 de generatoare puse la dispoziţie de UE care furnizează deja energie electrică pe întreg teritoriul Ucrainei”, a declarat comisarul pentru egalitate şi pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, citată în comunicat, conform Agerpres.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, UE a furnizat peste 160.000 de tone de ajutoare prin intermediul mecanismului de protecţie civilă. Printre acestea se numără combustibili solizi, aparate de încălzire, generatoare şi puncte de încălzire de urgenţă.

Înainte de începutul acestei ierni, Comisia Europeană a încheiat relocarea unei centrale termice complete donate de Lituania, cea mai mare operaţiune logistică din cadrul Mecanismului de protecţie civilă al UE, pentru a restabili capacitatea critică a reţelei ucrainene.

Editor : A.C.