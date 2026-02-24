Live TV

UE va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, promite Von der Leyen după împotrivirea Ungariei

Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto Profimedia
Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto: Profimedia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană va acorda Ucrainei împrumutul promis de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”. Vorbind marți la Kiev, după ce Ungaria a amenințat că va bloca cu un veto împrumutul, von der Leyen a spus că UE are la dispoziție o serie de opțiuni, relatează TVPWorld.

Referindu-se la pachetul financiar ca la un „împrumut de oțel”, deoarece face Ucraina „indigestă pentru potențialii invadatori”, von der Leyen a spus că suma a fost convenită de cei 27 de șefi de stat și de guvern ai Consiliului European.

„Au dat cuvântul lor, iar acest cuvânt nu poate fi încălcat”, a spus ea. „Așadar, vom acorda acest împrumut într-un fel sau altul.

„Vreau să fiu foarte clară: avem diferite opțiuni și le vom folosi”, a adăugat ea.

Președintele Consiliului European, António Costa, de asemenea prezent la Kiev, a solicitat Executivului european să utilizeze toate instrumentele disponibile în tratatele UE pentru a se asigura că banii pentru Ucraina vor fi transferați.

Petrol și bani

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a amenințat că va folosi dreptul de veto al țării sale pentru a bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro, din cauza eșecului Kievului de a repara un important oleoduct rusesc care traversează Ucraina și aprovizionează Europa Centrală și de Est.

Întrebat dacă va repara conducta Drujba pentru a asigura împrumutul, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că Orbán ar trebui să blocheze finanțele lui Vladimir Putin, nu ale Kievului.

„Depinde de Orbán să discute cu Putin”, a spus el, subliniind că Rusia folosește o tactică de atacuri reînnoite asupra infrastructurii, inclusiv asupra conductei Drujba, în timp ce reparațiile sunt în curs de desfășurare, „doar pentru a ucide oameni”.

Ajutor pentru iarnă

În timp ce Rusia continuă să lovească sistemul energetic al Ucrainei în timpul lunilor grele de iarnă, von der Leyen a declarat că sprijinirea securității energetice a țării este o prioritate pentru blocul comunitar, care va lucra la un nou pachet energetic de iarnă în valoare de 920 de milioane de euro pentru perioada 2026-2027.

Președinta Comisiei a afirmat că banii vor contribui la asigurarea alimentării regulate cu energie electrică la nivel național și la repararea și refacerea rețelelor energetice.

Însă prima prioritate a împrumutului va fi satisfacerea nevoilor de apărare ale Ucrainei, „de la drone la rachete și muniție”, a afirmat von der Leyen. „Și lucrările au început deja.”

Ea a afirmat că un pachet prioritar care include drone și muniție va fi livrat înainte de Paște.

Editor : M.C

