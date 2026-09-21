UE va prelungi cu trei ani sancțiunile împotriva Rusiei, dar doi oligarhi au fost scoși de pe listă

Ambasadorii UE au convenit să prelungească sancțiunile împotriva a mii de persoane și entități rusești pentru o perioadă de trei ani, în cadrul unui compromis care va scoate doi oligarhi de pe lista neagră a blocului comunitar, a declarat pentru TVP World un oficial european familiarizat cu această chestiune.

Cei doi, omul de afaceri ruso-uzbek Alișer Usmanov și rusul Mihail Fridman, fac obiectul interdicțiilor de călătorie în UE și al înghețării activelor încă din februarie 2022.

Acordul rezolvă o dispută care amenința să zădărnicească reînnoirea sancțiunilor impuse în urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În schimbul eliminării celor doi de pe listă, sancțiunile împotriva a aproape 3.000 de alte persoane și organizații vor fi prelungite cu 36 de luni, în loc de cele șase sau 12 luni obișnuite, a declarat oficialul european pentru TVP World.

Usmanov, ale cărui interese de afaceri au inclus metalurgia, mineritul și telecomunicațiile, a fost descris de UE ca având „legături deosebit de strânse” cu președintele rus Vladimir Putin în momentul impunerii sancțiunilor.

Trimiterea unui „semnal greșit către Moscova”

Eliminarea de pe liste, după ce a fost propusă, a stârnit o reacție dură din partea Kievului, care a afirmat că niciunul dintre cei doi nu a rupt legăturile cu regimul rus de la momentul sancționării.

„Ce s-a schimbat? Nimic”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha. „Excluderea lor de pe listele de sancțiuni este inacceptabilă și ar transmite un semnal greșit către Moscova într-un moment în care presiunea ar trebui intensificată”, a adăugat el.

Presiunea din spatele eliminării de pe listă

Reuters a relatat că Slovacia a solicitat eliminarea lui Usmanov de pe lista neagră, fiind ulterior susținută de Franța, o mișcare care a surprins și a indignat unele alte state membre.

Diplomații UE au declarat pentru Reuters că Parisul a acționat după ce a fost supus presiunilor din partea Azerbaidjanului, care a reținut cel puțin doi cetățeni francezi. Azerbaidjanul a respins această afirmație, în timp ce Franța nu a confirmat public că a insistat pentru eliminarea lui Usmanov de pe listă.

Luxemburgul a cerut ulterior eliminarea lui Fridman, care a cofondat Alfa Group, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare și industriale private din Rusia.

Fridman solicită 16 miliarde de dolari de la Luxemburg într-un proces de arbitraj.

UE a impus sancțiuni ample împotriva Rusiei după ce Moscova a lansat invadarea Ucrainei în 2022.

Blocul comunitar a vizat sectoarele energetic, bancar și de apărare ale Rusiei, precum și aproape 3.000 de persoane și entități acuzate că susțin sau facilitează războiul.

Editor : M.C