Live TV

UE va prelungi cu trei ani sancțiunile împotriva Rusiei, dar doi oligarhi au fost scoși de pe listă

Data publicării:
comisia europeana
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trimiterea unui „semnal greșit către Moscova” Presiunea din spatele eliminării de pe listă

Ambasadorii UE au convenit să prelungească sancțiunile împotriva a mii de persoane și entități rusești pentru o perioadă de trei ani, în cadrul unui compromis care va scoate doi oligarhi de pe lista neagră a blocului comunitar, a declarat pentru TVP World un oficial european familiarizat cu această chestiune.

Cei doi, omul de afaceri ruso-uzbek Alișer Usmanov și rusul Mihail Fridman, fac obiectul interdicțiilor de călătorie în UE și al înghețării activelor încă din februarie 2022.

Acordul rezolvă o dispută care amenința să zădărnicească reînnoirea sancțiunilor impuse în urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În schimbul eliminării celor doi de pe listă, sancțiunile împotriva a aproape 3.000 de alte persoane și organizații vor fi prelungite cu 36 de luni, în loc de cele șase sau 12 luni obișnuite, a declarat oficialul european pentru TVP World.

Usmanov, ale cărui interese de afaceri au inclus metalurgia, mineritul și telecomunicațiile, a fost descris de UE ca având „legături deosebit de strânse” cu președintele rus Vladimir Putin în momentul impunerii sancțiunilor.

Trimiterea unui „semnal greșit către Moscova”

Eliminarea de pe liste, după ce a fost propusă, a stârnit o reacție dură din partea Kievului, care a afirmat că niciunul dintre cei doi nu a rupt legăturile cu regimul rus de la momentul sancționării.

„Ce s-a schimbat? Nimic”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha. „Excluderea lor de pe listele de sancțiuni este inacceptabilă și ar transmite un semnal greșit către Moscova într-un moment în care presiunea ar trebui intensificată”, a adăugat el.

Presiunea din spatele eliminării de pe listă

Reuters a relatat că Slovacia a solicitat eliminarea lui Usmanov de pe lista neagră, fiind ulterior susținută de Franța, o mișcare care a surprins și a indignat unele alte state membre.

Diplomații UE au declarat pentru Reuters că Parisul a acționat după ce a fost supus presiunilor din partea Azerbaidjanului, care a reținut cel puțin doi cetățeni francezi. Azerbaidjanul a respins această afirmație, în timp ce Franța nu a confirmat public că a insistat pentru eliminarea lui Usmanov de pe listă.

Luxemburgul a cerut ulterior eliminarea lui Fridman, care a cofondat Alfa Group, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare și industriale private din Rusia.

Fridman solicită 16 miliarde de dolari de la Luxemburg într-un proces de arbitraj.

UE a impus sancțiuni ample împotriva Rusiei după ce Moscova a lansat invadarea Ucrainei în 2022.

Blocul comunitar a vizat sectoarele energetic, bancar și de apărare ale Rusiei, precum și aproape 3.000 de persoane și entități acuzate că susțin sau facilitează războiul.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
Beneficiile prunelor. Sursă Foto Getty Images
5
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maia sandu
Maia Sandu anunță stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. „Nu o să vă spun că va fi ușor”
robert fico
Premierul slovac, apropiat de Moscova, stârneşte controverse după ce a spus că nu va trimite trupe într-un război între NATO şi Rusia
747573273_1480536204117059_1973819987384094417_n
Val de propagandă în Republica Moldova, pe măsură ce numărul incidentelor cu drone crește
Vladimir Putin și Donald Trump.
Trump, mesaj tranșant pentru Putin: „Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina”
Kaja Kallas.
Kaja Kallas susține că alegerile din Rusia evidențiază creșterea autoritarismului: „Eroziunea democrației este tot mai gravă”
Recomandările redacţiei
grindeanu profi
Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. „Șansele să...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - SIEGFRIED MURESAN
Siegfried Mureşan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său: „Fie ei, fie...
case din Nuuk, Groenlanda
Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda vor semna marţi acordul...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu: Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, este scos...
Ultimele știri
Zboruri blocate pe aeroporturi din New York și Boston. Un cablu secționat în timpul unor lucrări perturbă traficul aerian din SUA
Mirabela Grădinaru, discuţii în SUA despre evoluţia tehnologiilor şi cum ar putea fi acestea mai sigure pentru copii
Trump vrea potasă din Belarus, în plin război comercial cu Canada. SUA pregătesc un acord „masiv”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
„VAR neinspirat!”. Cristi Balaj, verdict după fazele controversate din Oțelul – Corvinul și Petrolul –...
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
„Vrem pe cineva de forță, un vârf puternic” – Petrolul l-a refuzat pe Lepaul, acum Zidane îl cheamă la...
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...