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UE va propune interzicerea acordării statutului de refugiat bărbaților ucraineni aflați la vârsta serviciului militar

Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană Foto: Shutterstock
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Din articol
Schema UE în centrul atenției Aflux de ultim moment la graniță

Comisia Europeană va propune restricționarea acordării statutului de refugiat pentru ucrainenii care nu au dreptul legal de a părăsi țara, în special bărbații aflați la vârsta de serviciu militar, a declarat un înalt funcționar pentru TVP World.

Modificarea s-ar aplica doar noilor solicitanți și nu i-ar afecta pe bărbații ucraineni aflați la vârsta de serviciu militar cărora li s-a acordat deja protecție în Uniunea Europeană.

Se așteaptă ca vineri Comisia Europeană să anunțe propunerea.

Bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani li se interzice, în general, părăsirea țării în temeiul legii marțiale, în timp ce bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt supuși recrutării în forțele armate.

Schema UE în centrul atenției

Măsura survine în contextul în care capitalele UE dezbat viitorul schemei de protecție temporară a blocului comunitar pentru ucraineni, care a oferit adăpost pentru peste patru milioane de persoane care au fugit de invazia pe scară largă a Rusiei.

Directiva privind protecția temporară permite ucrainienilor să locuiască și să lucreze în întreaga UE fără a trece prin sistemele naționale de azil. Activat după invazia Rusiei din 2022, programul trebuie reînnoit anual și este valabil în prezent până în martie 2027.

Anul trecut, Comisia Europeană a îndemnat statele membre să se pregătească pentru eventuala eliminare treptată a programului.

Polonia, care găzduiește peste un milion de refugiați ucraineni, și-a exprimat deja sprijinul pentru excluderea ucrainienilor aflați la vârsta de recrutare din programul de protecție temporară al UE.

Aflux de ultim moment la graniță

Oficialul a declarat pentru TVP World că măsurile ar putea fi adoptate în câteva săptămâni, dar îngrijorarea cu privire la un posibil aflux de plecări din Ucraina înainte ca restricțiile să intre în vigoare a determinat deja unele state membre să ia propriile măsuri.

Guvernul danez a declarat joi că Copenhaga continuă să aplice restricții similare pentru a se asigura că ucrainienilor care se sustrag de la serviciul militar nu li se acordă statutul de refugiat în țară.

„Danemarca este alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate. De aceea modificăm acum legea specială privind ucrainenii, deoarece nu este intenția ca normele noastre de ședere să fie folosite pentru a evita mobilizarea”, a declarat ministrul danez al imigrației, Morten Bødskov, într-un comunicat.

Ucraina se confruntă cu o penurie tot mai mare de personal și cu provocări legate de recrutare, pe măsură ce războiul cu Rusia intră în al cincilea an. În 2024, Kievul a redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani și a introdus măsuri pentru îmbunătățirea recrutării și a înregistrării militare.

 

Editor : M.C

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