UE va propune interzicerea totală a petrolului rusesc după alegerile din Ungaria (Reuters)

Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană va formula o propunere legislativă de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc în UE, dar o va prezenta oficial abia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile legislative din Ungaria, pentru a nu-l ajuta pe premierul ungar Viktor Orban, care ar putea exploata electoral subiectul, relatează Reuters.

Doi oficiali europeni au declarat că momentul prezentării acestei propuneri a fost ales în aşa fel încât interzicerea importului de petrol rusesc să nu devină o temă de campanie în alegerile din Ungaria, ţară dependentă de petrolul rusesc şi care în acest moment, împreună cu Slovacia, are o dispută cu Ucraina, pe care o acuză că menţine blocat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Data de 15 aprilie pentru prezentarea propunerii este menţionată într-un document al Comisiei Europene consultat de Reuters. În timp ce un purtător de cuvânt al Comisiei a spus că este vorba despre o agendă provizorie, care mai poate suferi schimbări, comisarul european pentru energie Dan Jorgensen a confirmat demersul, menţionând că acesta preconizează interzicerea importurilor de petrol rusesc nu mai târziu de sfârşitul anului 2027.

Alegerile din 12 aprilie

La alegerile din 12 aprilie se vor confrunta în Ungaria oponentul Peter Magyar, susţinut de Bruxelles, şi premierul Viktor Orban, aflat în conflict cu Bruxelles-ul întrucât Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor.

După invazia rusă din Ucraina, UE şi-a redus importurile energetice din Rusia şi a decis deja sistarea importurilor de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, dar a făcut o excepţie pentru petrolul livrat prin conducte, întrucât Ungaria şi Slovacia sunt lipsite de ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu cu petrol din alte surse.

Dar aceste două ţări sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, după ce fluxul prin conducta Drujba a fost oprit începând din 27 ianuarie în urma unui atac pe care Ucraina îl atribuie Rusiei.

Premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico susţin că reparaţiile după acel atac s-au încheiat, dar că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de „şantaj politic” împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în război şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Represaliile Ungariei și Slovaciei

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina, iar luni a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei şi a blocat de asemenea noul împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina, până la reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba.

Împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost aprobat de liderii europeni în decembrie. Acest împrumut urmează să fie finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, dar Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război" şi va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre. Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, ameninţând că în caz contrar l-ar fi putut bloca prin veto. Viktor Orban a spus că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, întrucât Rusia nu va dori să-i plătească reparaţii de război, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, venită marţi la Kiev la comemorarea a patru ani de la începutul invaziei ruse, a asigurat Ucraina că va primi „într-un fel sau altul” acest ajutor de 90 de miliarde de euro, în pofida veto-ului Ungariei. Totuşi, ea a cerut Ucrainei să grăbească reparaţiile la conducta Drujba.

Editor : M.C

