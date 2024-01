UE va sabota economia Ungariei dacă Budapesta blochează sprijinul financiar pentru Ucraina (Financial Times)

Uniunea Europeană va sabota economia Ungariei în cazul în care Budapesta blochează acordarea unui nou ajutor pentru Ucraina la summitul Consiliului European care are loc săptămâna aceasta, arată un plan confidenţial elaborat de Bruxelles, citat de Financial Times, relatează luni Reuters. Documentul consultat arată că, în situația în care nu se ajunge la un acord până la 1 februarie, UE va viza vulnerabilităție Ungariei și va "lovi în locurile de muncă, moneda și dezvoltarea țării".



Bruxellesul a schiţat chiar o strategie pentru a viza în mod explicit vulnerabilităţile economice ale Ungariei, a-i destabiliza moneda şi a determina prăbuşirea încrederii investitorilor, într-o tentativă de a lovi în "piața de muncă şi dezvoltarea" din această ţară în situația în care Budapesta refuză să renunţe la veto-ul său faţă de ajutorul pentru Kiev, a scris duminică Financial Times, citând un document elaborat de oficiali ai UE.



Documentul la care Financial Times a avut acces notează că, în cazul în care nu se ajunge la un acord până la 1 februarie, ceilalţi şefi de stat şi de guvern ar urma să "declare public că, în lumina comportamentului neconstructiv al premierului ungar, este de neînchipuit ca UE să furnizeze fonduri Budapestei".



Ministrul ungar pentru Afaceri Europene, Janos Boka, a declarat ziarului că Budapesta nu este la curent cu o astfel de ameninţare financiară, dar că Ungaria "nu va ceda la presiuni".



Premierul ungar Viktor Orban a renunţat în decembrie în Consiliul European la veto-ul său faţă de lansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, în schimb a blocat un ajutor financiar al UE pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro pentru următorii patru ani, decizie luată în contextul tensiunilor Budapestei cu Kievul asupra drepturilor minorităţii maghiare din regiunea Transcarpatia şi al blocării de către Comisia Europeană a fondurilor europene ce revin Ungariei, al cărei guvern este acuzat de Bruxelles că încalcă statul de drept

