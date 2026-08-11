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UE vrea ca planul lui Trump pentru Gaza să fie implementat, chiar dacă Netanyahu a anunțat că îl respinge

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steag drapel nato si ue uniunea europeana
Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană şi-a reafirmat, marţi, sprijinul pentru planul de dezarmare a Hamas şi retragerea completă a trupelor israeliene din Fâşia Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a respins duminică propunerea în 15 puncte promovată de Washington, informează EFE, potrivit Agerpres.

„UE îşi reafirmă sprijinul pentru planul de dezafectare permanentă a armelor aflate în posesia Hamas şi a altor grupuri armate nestatale, precum şi pentru retragerea completă a trupelor Forţelor de Apărare Israeliene (FDI) din Gaza”, a declarat pentru EFE un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Este important ca planul convenit să fie implementat de toate părţile”, a insistat acesta, făcând apel la accelerarea „implementării rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU şi ale dreptului internaţional”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că „Uniunea Europeană va continua să lucreze la implementarea Planului integral pentru a pune capăt conflictelor din Gaza conform Rezoluţiei 2803 a ONU”, care sprijină planul de pace, „inclusiv prin misiuni ale Politicii Comune de Securitate şi Apărare”, cadrul UE în care sunt desfăşurate misiunile civile şi militare în străinătate.

De asemenea, executivul comunitar şi-a exprimat „sprijinul pentru Autoritatea Palestiniană, astfel încât să poată reveni în siguranţă în Gaza şi pentru redresarea timpurie şi reconstrucţia zonei”.

Pe 30 iulie, preşedintele american Donald Trump a anunţat că Consiliul pentru pace pe care l-a creat a ajuns la un acord pentru dezarmarea totală a Hamas şi a altor grupuri din Fâşia Gaza şi l-a calificat drept un „acord istoric” care va permite trecerea la a doua fază a acordului de încetare a focului.

Acest nou plan, bazat pe o foaie de parcurs în 15 puncte, urmăreşte să reactiveze planul iniţial de pace în 20 de puncte şi obligă Israelul să se angajeze faţă de ceea ce a fost semnat în octombrie 2025 în Protocolul de la Sharm el-Sheikh (Egipt), inclusiv faţă de „încetarea operaţiunilor militare” din Fâşia Gaza.

Premierul Benjamin Netanyahu a respins duminică planul în 15 puncte anunţat de preşedintele Trump şi a reiterat că Israelul nu va părăsi Fâşia Gaza până când Hamas nu se va dezarma, ceva ce, în opinia sa, proiectul Consiliului pentru Pace nu garantează.

„Cât timp voi fi eu prim-ministru, nu va fi creat niciun stat palestinian, nici în Cisiordania, nici în Gaza. Nici 'Fatahistan', nici 'Hamastan”, a declarat Netanyahu.

Deşi Hamas a acceptat oficial planul, liderii islamişti şi-au condiţionat dezarmarea de o retragere completă a Israelului din Fâşia Gaza şi a avertizat că dacă Israel nu respectă înţelegerea convenită, nici ei nu o vor face.

Editor : C.L.B.

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