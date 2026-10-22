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„Nu vom face ca Trump”. Cum încearcă Uniunea Europeană să obțină mai mulți bani pentru Ucraina (Politico)

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Ursula von der Leyen și Mark Carney
Ursula von der Leyen și Mark Carney. Foto: Profimedia
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Din articol
Negocieri cu Londra și Ottawa Fără „tactici à la Trump”

Uniunea Europeană face pregătiri pentru a încerca să convingă Canada și Regatul Unit să-și sporească sprijinul acordat Ucrainei, în cadrul eforturilor de a acoperi deficitul de finanțare de 70 de miliarde de euro cu care se va confrunta Kievul anul viitor, relatează POLITICO

Summitul UE-Canada din 29-30 octombrie și summitul UE-Marea Britanie din 20 noiembrie vor oferi Bruxelles-ului ocazia de a prezenta argumentele la cel mai înalt nivel.

Pe fondul creșterii nevoilor de finanțare ale Kievului și al sprijinului incert din partea SUA, Bruxelles-ul se îndreaptă din ce în ce mai mult către aliații din afara UE pentru a contribui mai mult, au declarat pentru POLITICO cinci oficiali ai UE, inclusiv doi din cadrul Comisiei Europene, și doi diplomați ai UE.

UE și statele sale membre asigură 80% din ajutorul extern acordat Ucrainei, a declarat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. „Avem nevoie urgentă ca alți parteneri să-și intensifice eforturile”, adăuga aceasta.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat miercuri dimineață în fața Parlamentului European că „partenerii internaționali trebuie să intensifice și să sporească sprijinul financiar acordat Ucrainei”.

UE s-a angajat să acorde un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027, destinat să acopere aproximativ două treimi din nevoile Ucrainei. Bruxelles se aștepta ca alți parteneri - printre care Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Norvegia - să furnizeze încă 45 de miliarde de euro, dar o mare parte din acești bani au întârziat să sosească, întrucât alte guverne nu au confirmat încă sau nu au acordat acest sprijin.

Deși apelurile la ajutor pentru ca Ucraina să se poată apăra nu sunt o noutate, costurile estimate pentru 2027 au crescut pe măsură ce Rusia își intensifică atacul, războiul dintre SUA și Israel cu Iranul face ca costurile să crească, iar Washingtonul adoptă poziții mai favorabile Moscovei - lăsând Europa și alți aliați să suporte o parte mai mare din costurile necesare pentru a menține Kievul pe linia de plutire.

Negocieri cu Londra și Ottawa

Bruxelles se îndreaptă către negocieri privind strângerea legăturilor economice și de apărare cu Londra și Ottawa. Diplomații și oficialii UE au declarat că nu se așteaptă la un acord formal, dar că sprijinul acordat Kievului de către partenerii UE va influența probabil climatul politic din jurul discuțiilor. 

De asemenea, UE a adus în discuție nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru anul 2027 în cadrul reuniunilor Fondului Monetar Internațional, ale G7 și ale G20, precum și în cadrul discuțiilor cu țările din Consiliul de Cooperare al Golfului.

„În cadrul întâlnirilor mele de la Bangkok, necesitatea asigurării sprijinului financiar pentru Ucraina în 2027 a fost un subiect important”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru POLITICO, referindu-se la reuniunile de săptămâna trecută ale FMI și ale Grupului Băncii Mondiale.

El a afirmat că a solicitat „o repartizare largă a sarcinilor și a subliniat importanța ca fiecare partener internațional să-și aducă contribuția, în timp ce Ucraina continuă să lupte împotriva agresiunii ruse”.

Toți oficialii și diplomații UE au subliniat că această inițiativă nu reprezintă o critică la adresa Regatului Unit sau a Canadei, ambele țări fiind susținători fervenți ai Ucrainei. Ideea, au spus ei, este că nevoile Kievului au crescut.

Regatul Unit afirmă că a alocat un total de 25 de miliarde de lire sterline pentru Ucraina, iar Canada a promis echivalentul a 5,4 miliarde de euro sub formă de asistență militară și 8,2 miliarde de euro sub formă de sprijin financiar direct.

UE și statele sale membre afirmă că au contribuit cu peste 231 de miliarde de euro de la invazia pe scară largă a Rusiei, incluzând ajutor militar, sprijin bugetar și garanții, sprijin pentru ucrainenii găzduiți în blocul comunitar, precum și venituri provenite din activele rusești imobilizate - o sumă pe care un diplomat de rang înalt al UE a descris-o ca fiind deja „mai mult decât suficientă”.

Modul de acoperire a nevoilor financiare ale Ucrainei a devenit „un subiect central de discuție în fiecare întâlnire” cu partenerii care susțin Kievul, a declarat un oficial al Comisiei.

Eforturile pentru acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei vin într-un moment în care sprijinul acordat Kievului va fi pus la încercare în cadrul unei serii de alegeri care vor avea loc în întreaga Europă anul viitor. În Franța, lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a promis că va pune capăt ajutorului dacă va fi aleasă președinte în 2027, în timp ce în Italia, prim-ministrul Giorgia Meloni se confruntă cu provocarea reprezentată de Roberto Vannacci, un candidat favorabil Rusiei, în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Voturile care se apropie, combinate cu imprevizibilitatea sprijinului acordat de Washington Kievului, înseamnă că țările europene trebuie să privească dincolo de propriile bugete, a afirmat diplomatul de rang înalt. „Trebuie să gândim mai amplu și mai larg”, a avertizat acesta.

De asemenea, UE îndeamnă guvernul ucrainean să obțină mai mult sprijin din partea susținătorilor din afara UE. „Acesta este primul pas pe care trebuie să-l facă împreună cu partenerii lor”, a declarat oficialul Comisiei.

Fără „tactici à la Trump”

Ambasadorii UE urmează să discute despre viitoarele summituri din Canada și Marea Britanie, iar finanțarea Ucrainei va fi pusă pe masa dezbaterilor, au afirmat cei doi diplomați.

Bruxelles, „fără a arăta cu degetul”, dorește să profite de perioada premergătoare întâlnirilor pentru a face presiuni în vederea obținerii unui sprijin mai amplu, a spus diplomatul de rang înalt.

Însă UE „nu va face ca Trump” și nu va lega în mod explicit un tratament favorabil de contribuțiile către Ucraina, au adăugat aceștia.

Comisia nu a precizat în ce măsură o eventuală solicitare ar putea avea legătură cu negocierile comerciale și de apărare. Diplomatul a afirmat că UE trebuie încă să stabilească „cum se va concretiza această legătură”.

În discursul său privind Starea Uniunii, ținut luna trecută, Von der Leyen a propus ca Ottawa să devină primul „membru asociat” al UE. Summitul din octombrie de la Montreal reprezintă o ocazie de a dezvolta această idee.

Canada va participa la programul SAFE al UE, care finanțează achizițiile comune în domeniul apărării, oferind companiilor canadiene acces preferențial la contractele finanțate prin SAFE. O cooperare mai strânsă în domeniul apărării și accesul la piața industrială ar putea face parte din discuția mai amplă privind sprijinul acordat Kievului, a afirmat unul dintre diplomați.

Într-o declarație pentru POLITICO, Kathryn Serieux, purtătoare de cuvânt a Biroului Consiliului Privat al Canadei, a afirmat că Ottawa „este și a fost întotdeauna un susținător ferm al Ucrainei”, angajându-se să acorde aproape 26 de miliarde de dolari canadieni sub formă de asistență militară, financiară pentru dezvoltare și umanitară.

„Canada continuă să fie alături de Ucraina și rămâne angajată alături de partenerii internaționali în ceea ce privește nevoile Ucrainei”, a spus Serieux.

De asemenea, e de așteptat ca summitul din Marea Britanie să continue „resetarea” relațiilor cu Uniunea Europeană promisă de prim-ministrul Andy Burnham, incluzând acorduri privind mobilitatea tinerilor, alimentele și tranzacționarea emisiilor. Burnham a declarat că status quo-ul „nu este suficient de bun” și dorește ca Marea Britanie să se apropie mai mult de UE.

Editor : C.L.B.

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