10 românce cu cariere de top în Spania: cât de greu le-a fost să se integreze și să ajungă acolo unde și nativilor le este dificil

La Ambasada României de la Madrid a avut loc lansarea cărții Povești de succes: femei românce în Spania / Relatos del éxito: mujeres rumanas en España. Autoarea, Ornella Ivan Basso, a vrut să arate cititorilor cât de valoroasă este contribuția imigrației românești în societatea spaniolă.

Autoarea este ea însăși de origine română și este profesoară. A adunat cele 10 povești de românce cu cariere de top în Spania pentru a lupta cu stereotipurile legate de comunitatea românească.

Ornella Ivan Basso: “Este o lucrare despre succes, privit nu doar prin prisma realizărilor profesionale, ci mai ales în dimensiunea sa umană: succesul de a te adapta, de a persevera și de a-ți clădi o viață între două culturi, fără a-ți pierde identitatea.

Valoarea acestui volum constă în faptul că scoate la lumină o realitate prea puțin cunoscută și dărâmă stereotipuri, punând în valoare contribuția acestor femei la bunul mers al societății. În definitiv, este un omagiu adus tuturor celor care au îndrăznit să viseze departe de casă și care continuă să ne inspire prin propriul exemplu și prin curaj”.

Cele 10 femei românce cu cariere de top în Spania prezentate în volum sunt, prin carierele pe care le au în Spania, o dovadă că românii pot fi deopotrivă buni instalatori, agricultori, șoferi sau îngrijitori de bătrâni cum sunt și actori, muzicieni, doctori, economișiti, jurnaliști sau ingineri.

Ele sunt atât modele, cât și exemple de urmat pentru tinerii și tinerele românce care fac parte din comunitatea românească din Spania.

1. Mariana Achim

Mariana Achim este actriță. A făcut studii în țară, la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din Bucuresti. În Spania s-a perfecționat la Scoala de Teatru din Madrid. A jucat în multe piese de teatru și a avut roluri în seriale de telelviziune de succes, ca „La que se avecina”, „Yo soy Bea” sau „El secreto de Puente viejo”.

Lista filmelor spaniole în care a jucat este și ea impresionanta: „El diario”, „Amigo Wilson”, „Legionario”, „Forgiving”, „El cambio”, sunt numai câteva dintre peliculele în care apare și pentru care a luat premii sau a fost nominalizată.

2. Anna Maria Bako

Anna Maria Bako este consultant financiar la una dintre cele mai mari bănci din Spania. Este administrator de portofoliu pentru clienții cu averi mari. Cariera sa este marcată de distincții de elită: în anul 2025, a obținut Premiul pentru cele mai bune rezultate globale în Comunitatea Valenciană și Murcia, iar în 2026 a fost onorată cu Locul I la nivel național pentru atingerea obiectivelor strategice ale CaixaBank.

3. Cristina Văduva

Cristina Văduva este medic. Coordonează Departamentul de Apnee Obstructivă în Somn din cadrul serviciului ORL al Spitalului Universitar din Getafe, Madrid. A absolvit Medicina la București și s-a perfecționat la Cadiz, în Spania.

4. Mihaela Elena Bogdan

Mihaela Elena Bogdan este profesoară de limba română la Madrid. Este coordonatoarea și coautoarea Manualului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească care este folosit în toată Spania pentru predarea limbii române. Ministerul Educației din Spania i-a acordat premiul I pentru “Bune Practici în Conviețuirea Școlară”.

5. Corina Oproae

Corina Oproae este scriitore. Stabilită din 1998 în Spania a publicat mai multe cărți de poezie și este laureată a prestigiosului premiu pentru literatură Tusquets Editores pentru volumul „La casa limón”. A tradus în catalană și în spaniolă autori precum Marin Sorescu, Lucian Blaga, Gellu Naum, Ana Blandiana. Pentru aceste traduceri a luat mai multe premii, inclusiv Premiul “Jordi Domènech pentru traducere de poezie” și Premiul Nollegiu pentru “cea mai bună traducere a unei cărţi în limba catalană”.

În 2025 a obţinut Premiul Todos Tus Libros pentru cea mai buna carte de poezii publicată în Spania.

6. Cătălina Iliescu Gheorghiu

Cătălina Iliescu Gheorghiu este profesoară universitară și vicerector al Universității din Alicante. A făcut parte din echipa care a creat Trautorom, un sistem revoluționar atunci când a fost lansat, în 2008. El permitea traducerea instantă a textelor din limba româna în spaniolă și invers.

7. Silvia Marcu

Silvia Marcu este cercetator științific la Institutul de Economie, Geografie si Demografie al Consiliului Superior de Cercetări Stiințifice (CSIC), doctor la Universitatea Complutense din Madrid, premiată de Guvernul României cu Premiul de Excelență pentru contribuția în domeniul științelor sociale și pentru eforturile dedicate prezervării identității culturale românești.

8. Anca Moldovan

Anca Moldovan este o artistă recunoscută la nivel internațional. A participat în expozitii colective și individuale în New York, Paris, Berlin, Bolzano, Oporto, Sevilla, Santiago de Compostela și Madrid.

9. Oana Dobrescu

Oana Dobrescu este prima jurnalistă româncă a televiziunii publice spaniole RTVE. După o carieră jurnalistică în România și de corespondent special în Spania, a coordonat editorial jurnalele pentru redacția de știri a Studioului Teritorial al RTVE din Extremadura, iar acum e editor știri pentru jurnalele pentru canalul de știri al RTVE, Canal 24 Horas.

10. Luiza Nacu

Luiza Nacu este violoncelistă la Real Orquesta Sinfonica din Sevilla. In vara anului 1990 l-a întalnit pe Sergiu Celibidache, o întalnire care i-a marcat decisiv parcursul profesional, maestrul îndemnand-o atunci să își orienteze destinul artistic spre Spania. Ulterior, l-a cunoscut și pe Yehudi Menuhin. A făcut parte din două dintre principalele orchestre spaniole: Real Orquesta Sinfonica de Sevilla și Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluna.