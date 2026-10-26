Până în 2030, Moscova ar putea să-și mărească efectivele armatei și capacitatea industriei militare într-o asemenea măsură încât să fie capabilă să atace țările din alianță, scrie ministrul apărării britanic Wes Stritting într-un articol publicat în The Telegraph.

„Acest lucru ne oferă puțin peste 1.000 de zile pentru a ne îndeplini misiunea: să fim pregătiți, alături de aliații noștri, să luptăm și să învingem”, a declarat ministrul.

Stritting a numit pregătirea Marii Britanii pentru victoria în război prioritatea sa principală în calitate de șef al Ministerului Apărării. Potrivit acestuia, consolidarea puterii militare ar trebui să-i determine pe adversari să renunțe la un atac. La 20 octombrie, Marea Britanie a participat la exerciții ale Forțelor Aeriene franceze care simulau un atac nuclear. Dacă strategia de descurajare nu va da rezultate, armata britanică trebuie să fie pregătită pentru o confruntare directă, scrie ministrul. În ultima strategie de apărare a țării, Rusia a fost desemnată drept o amenințare directă la adresa securității naționale.

Ministrul consideră că pericolul pentru Marea Britanie nu se limitează la un război convențional sau la apariția tancurilor rusești la granițele sale. El a avertizat, de asemenea, cu privire la amenințarea reprezentată de acțiuni de sabotaj, terorism de stat și alte acțiuni ostile pe teritoriul țării. Declarația lui Streeting a fost făcută la două zile după lansarea campaniei guvernamentale de trei ani „Be Ready”. Britanicii au fost îndemnați să se pregătească pentru posibile întreruperi în funcționarea serviciilor publice și a infrastructurii. Autoritățile au recomandat locuitorilor țării să-și constituie o rezervă de apă potabilă și alimente cu termen lung de valabilitate pentru trei zile, să aibă acasă lanterne, baterii, aparate de radio și bani lichizi pentru cazul în care ar fi întrerupte alimentarea cu energie electrică, comunicațiile și sistemele de plăți.

Stritting a criticat guvernul conservator, sub conducerea căruia armata britanică a fost redusă la cel mai mic efectiv de la vremea războaielor napoleoniene. El a făcut apel la refacerea industriei de apărare, la accelerarea producției de arme și muniții, precum și la consolidarea cooperării cu NATO și SUA. Ca exemplu, ministrul a menționat fabrica din Telford, unde, după o pauză de zece ani, se reia producția de țevi de artilerie din oțel britanic.

La sfârșitul lunii iunie, guvernul britanic a prezentat un plan de investiții în domeniul apărării pe o perioadă de patru ani, în valoare de 298 de miliarde de lire sterline. Guvernul intenționează să construiască cel puțin șase fabrici de explozivi și muniții. În anul fiscal 2027/28, cheltuielile pentru apărare ar trebui să se ridice la 2,7% din PIB. Până în 2035, Marea Britanie s-a angajat să majoreze cheltuielile de apărare de bază la 3,5% din PIB.

Marea Britanie înarmează Ucraina. Începând din 2022, livrările au inclus tancuri Challenger 2, sisteme de artilerie AS90, sisteme antitanc NLAW, rachete antiaeriene Starstreak și rachete cu rază lungă de acțiune Storm Shadow, pe care Ucraina le folosește pentru a lovi fabricile și obiectivele militare rusești. În iunie, Ministerul Apărării a anunțat livrarea către Ucraina a 150.000 de drone, a peste 350 de rachete antiaeriene și a unor sisteme radar. Fondurile sunt alocate în cadrul unui credit garantat cu veniturile provenite din activele rusești înghețate. Londra s-a angajat, de asemenea, să acorde Kievului cel puțin 3 miliarde de lire sterline sub formă de ajutor militar anual până în anii 2030–2031.

Marea Britanie se pregătește, de asemenea, pentru o eventuală staționare a contingentului său militar pe teritoriul Ucrainei după încetarea ostilităților. În ianuarie, guvernul a alocat 200 de milioane de lire sterline pentru echiparea militarilor care ar putea face parte din forțele de asigurare a securității Ucrainei.

Editor : A.R.